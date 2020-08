¿Por qué se volvió a encender el debate sobre Santurbán?

La delimitación del páramo de Santurbán está embolatada y la ANLA todavía estudia si otorga la licencia de explotación minera a la multinacional Minesa en inmediaciones al páramo. Sin embargo, recientes declaraciones de la viceministra de Minas, Carolina Rojas, alarmaron a defensores del ecosistema, quienes ven el la postura del Gobierno un interés por acudir a proyectos mineros y a la megaminería en Santander como una “salida a la crisis”.

Al referirse al proyecto megaminero que adelanta la multinacional Minesa en la provincia de Soto Norte (Santander), en las inmediaciones del páramo de Santurbán, la viceministra aseguró que “el Gobierno colombiano quiere promover una minería con todos los estándares” y que “las autoridades ambientales tomarán todas las medidas de revisión para asegurar que ese proyecto (el de Santurbán) se haga con estos estándares, y que podamos aprovechar el recurso natural que está ahí y puede ayudar a la recuperación sostenible de todos los colombianos”.

Lo problemático de las afirmaciones fue que, por más de que el proyecto megaminero se encuentre en “etapas avanzadas de licenciamiento ambiental”, como afirmó, todavía está siendo evaluado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que será la encargada de decidir si el proyecto tiene luz verde o no.

Para Erwing Rodríguez-Salah, uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, que obligó a restablecer la delimitación del páramo de Santurbán, las palabras de la ministra “alborotaron el avispero”. “Según esas declaraciones, para el Gobierno ya es un hecho que se va a dar la licencia ambiental para la explotación de megaminería del proyecto Soto Norte. La gran paradoja de esto es que, actualmente, el Estado colombiano (representado por los actos administrativos que pueden emitir las entidades como el Ministerio de Ambiente) es la principal amenaza para nuestra agua y nuestros páramos”, asegura.

“Si respetaran el orden natural de la institucionalidad tendrían que reconocer que, si la ANLA no ha expedido la licencia, ellos no pueden hablar de que el proyecto va. Es como si dijeran: no nos importa que se esté estudiando, no nos importa que no se haya terminado todavía con la delimitación, ese proyecto va porque va”, insiste Carlos Sotomonte, vocero en temas ambientales de la Alcaldía de Bucaramanga.

Las reacciones en redes sociales tampoco se hicieron esperar. En una “twiterattón” en defensa del páramo hHasta los niños y niñas de la región alzaron la voz: “Señora viceministra de Minas y Energía, sus declaraciones nos ponen muy tristes. Ninguna megaminería que se haga en un páramo o cerca de un páramo será responsable. Los niños de Santander necesitamos el agua no el oro”, dijo Sara Sofía, una niña de Floridablanca. “Nuestro oro es el agua”, aseguró otra de las participantes en el video.

La indignación más grande fue contra el presidente Iván Duque. En época de campaña, el entonces candidato a la presidencia realizó una visita a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la que aseguró que protegería el páramo y que no permitiría que se adelantaran proyectos que comprometieran las fuentes de agua. “Mi compromiso es protegerlo”, dijo. (que quedó grabada en video), en donde aseguró que él había “escuchado con mucha atención las preocupaciones de la comunidad de Santander (sobre el páramo)”. “Es que eso no es si es aquí abajito o aquí arribita, lo que está comprometido es un riesgo sobre las fuentes de agua, y no se pueden adelantar proyectos que comprometan o pongan en riesgo las fuentes de agua de ciudades como Bucaramanga y de otros municipios”, afirmó. “Mi compromiso es proteger el páramo”, dijo en otro video de campaña“Un engaño total a Colombia”, “le exigimos que cumpla su palabra”, “Duque mentiroso” le replicaron en redes sociales.

Lo cierto es que el debate generado por las declaraciones de Rojas sirvió para desempolvar todas las discusiones que, tras casi 10 años, siguen sin resolverse en cuanto al páramo de Santurbán y al estudio de la licencia del proyecto de Minesa.

¿Qué ha pasado con el páramo de Santurbán?

En la zona de Santurbán hay dos grandes procesos. Por un lado está la redelimitación del páramo que ordenó la Corte Constitucional con la Sentencia T-361, con la que se tumbó la primera delimitación que se había hecho del ecosistema en el período de la “locomotora minera” de Juan Manuel Santos. En 2017 la Corte le dio un año al Minambiente para que realizara una nueva delimitación del ecosistema teniendo en cuenta esta vez a sus comunidades tradicionales y corrigiendo las deficiencias técnicas. Aunque el proceso debía finalizar en junio de 2018, el Ministerio (que recibió 3.224 propuestas para la nueva delimitación) no logró cumplir los términos y solicitó dos prórrogas. La última vencía el 18 de diciembre de 2019 pero, otra vez, se incumplió.

El 2020 empezó con la intención de cerrar el proceso. Se organizaron reuniones con los nuevos alcaldes y gobernadores, y se iban a iniciar las mesas técnicas previas a la concertación y las audiencias públicas, pero se confirmó la presencia de COVID-19 en el país. E, pero la pandemia, el aislamiento social obligatorio, la restricción de eventos masivos y las inquietudes de la Procuraduría General de la Nación sobre una verdadera participación de las comunidades rurales -muchas de estas sin conexión a internet- en las audiencias públicas virtuales lo paralizaron el proceso. Hasta el momento, el Minambiente no ha presentado el cronograma para continuarlo.

Las comunidades del páramo se han visto gravemente afectadas por estas demoras, pues hasta que la delimitación se resuelva, se sabrá si pueden realizarse las actividades que han hecho durante siglos, como la minería artesanal y la agricultura. También les preocupa que la nueva delimitación genere desplazamiento en la zona. “Entendemos la situación que vive el país, pero a nosotros tampoco pueden cobrarnos las consecuencias de la emergencia. No es justo con las comunidades que ahora la pandemia se convierta en una nueva excusa para que el proceso no avance. Necesitamos respuestas y garantías porque la situación ya es insostenible para las comunidades paramunas de Soto Norte, que son las que asumen los costos sociales y económicas de tanta demora”, explica Edwin Blanco, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Suratá.

Por otro lado, la multinacional Minesa se encuentra a la espera de que la ANLA le otorgue la licencia ambiental para la explotación en la zona cercana al páramo. A principios de 2019 la empresa envió su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -con 2.800 páginas- a la autoridad ambiental para esta estudiara la posibilidad de otorgar o no dicha licencia. La pelea que han dado aquí los ambientalistas y quienes defienden el páramo es que los estudios técnicos no son suficientes y, aunque el proyecto puede estar fuera de la línea de protección del ecosistema, cualquier afectación a la montaña podría terminar impactando las fuentes de agua de más de dos millones de personas que habitan estos departamentos.

De hecho, la Alcaldía de Bucaramanga, el Acueducto Metropolitano y el Área Metropolitana de esa ciudad presentaron hace unas semanas el Primer Informe de Observaciones al EIA de Minesa. “En los resultados hay cosas alarmantes”, asegura Sotomonte. “Una de esas es que Minesa dice que no existe conexión hídrica entre las aguas del páramo y las aguas de su proyecto, y que no se va a afectar el río Suratá que abastece el Acueducto. Pero lo que demuestran los estudios es que efectivamente hay un gran impacto para el agua de la región”. El informe también señala que 60 especies de flora y fauna se verían afectadas con la ejecución del proyecto. Los hallazgos del informe ya fueron presentados a la ANLA, que será la que tenga la última palabra.

Mientras tanto, el proceso de licenciamiento ambiental para el proyecto megaminero se encuentra suspendido hasta que el Minambiente no termine la delimitación del páramo; la delimitación se encuentra retrasada y aún no se tiene un cronograma claro sobre la continuación de las actividades debido a la pandemia. Este jueves habrá un debate de control político en la Cámara de Representantes, con el que muchos esperan que se aclare este panorama.