Publicado en la revista Nature Communications

¡Prepárese! La temperatura de los próximos cuatro años será más caliente

Redacción Medio ambiente

Quisiéramos que fuera una broma pero no. Un modelo estadístico, diseñado por investigadores de la Universidad de Brest (Francia), acaba de predecir que de 2018 a 2022 hay una mayor probabilidad de alcanzar niveles extremos.

Hace un par de semanas el mundo recibió una noticia preocupante: un informe sobre la temperatura global, con datos de hace 138 años, reveló que los años más calientes de la historia han sido 2016, 2017 y 2015, en ese orden. El anuncio de hoy es todavía más alarmante: a partir de un modelo estadístico, dos investigadores franceses acaban de predecir que el periodo de 2018-2022 será incluso más caluroso debido al calentamiento global. (Lea: ¿Por qué Colombia está rompiendo récord de altas temperaturas?)

El estudio explica que este año habrá un aumento natural de 0,02 grados en la temperatura atmosférica, un incremento de 0,03 entre 2018 y 2019 y una subida de 0,01 grados si se considera todos los cuatro años. Es decir, la misma cantidad que subió en el último siglo gracias a la actividad humana. Así lo describen ambos autores en la revista científica Nature Communications.

Ambos autores fueron los encargados de sistematizar la información para que Procast, un modelo matemático que funciona a través de un computador, pudiera predecir la temperatura media global en cuestión de centésimas de segundo. Los dos, desde el Centro Nacional para la Investigación Científica (Francia) y la Universidad de Southampton (Reino Unido), temen por una de las conclusiones: al total de aumento arrojado por el modelador hay que sumarle, además, el impacto del cambio climático causado por el ser humano.

No obstante, "con este método no podemos detectar las diferencias regionales. No sabemos dónde ocurrirá el calentamiento predicho ni en qué temporada del año”, admitió Sévellec para El País de España. El problema es que en Colombia, por ejemplo, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) la temperatura en algunas regiones aumentará entre dos a cuatro grados centígrados el próximo siglo. En el caso de Bogotá, la capital tendría incluso una temperatura cálidad y Cartagena, junto al mar, sería inundada en su gran mayoría por el aumento de las aguas.