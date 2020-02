Qué es la biofluorescencia, la razón por la cual algunos animales pueden brillar

- Redacción Medio Ambiente

El brillo que pueden producir algunos animales es, tal vez, uno de los fenómenos más impactantes de la naturaleza. La ciencia, se ha dedicado a estudiar esa reacción conocida como biofluorescencia, que ocurre cuando las longitudes de onda de luz de mayor energía (por ejemplo, luz ultravioleta o azul) son absorbidas y convertidas a longitudes de una onda de menor energía dentro de organismos vivos.

La biofluorescencia ha sido descubierta en especies como los cnidarios, artrópodos y peces cartilaginosos y con aletas radiadas. Recientemente se ha documentado en linajes de animales terrestres como lo salamandra, según señaló una reciente investigación de Nature.

Según Nature, la biofluorescencia a través de radiación de anfibios es un fenómeno que hasta ahora está empezando a documentarse y que, sin duda, podría tener implicaciones significativas para la ecología en su estudio evolutivo de estas especies. "Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Esto abre toda una ventana a la posibilidad de que organismos que puedan ver fluorescencia”, dijo a The New York Times, Jennifer Lamb, una bióloga que realizó la investigación con Matt Davis, ambos en la Universidad Estatal de St. Cloud en Minnesota.

Lea:El paraíso de biodiversidad oculto en el Caguán

Los mecanismos por los que se produce que la luz biofluorescencente varían. Algunos investigadores señalan que este proceso podría involucrar proteínas, pigmentos, metabolitos o mineralización. Las funciones hipotéticas, que aún son objeto de estudio, incluyen la comunicación, la selección sexual, el camuflaje y la agudeza visual mejorada.

La investigación

Inicialmente, el equipo de Lamb iluminó con una linterna de luz azul a las salamandras y, en efecto, pudieron ver cómo al absorber las ondas de luz el animal brillaba de color verde. Luego, llevaron sus herramientas del laboratorio al campo y al Acuario Shedd de Chicago y experimentaron con otros animales. En total fueron 10 familias de salamandras, cinco familias de ranas y una familia de cecilios, un tipo de anfibio sin extremidades parecido a un gusano.

En los resultados encontraron que todos los animales, incluso algunas larvas, se iluminaron con diferentes patrones e intensidades. En la mayoría de las especies, este brillo era de color verde. La investigación sugiere que el rasgo fluorecente de algunos organismos se desarrolló en la evolución de los anfibios. Sin embargo, la pregunta de para qué sirve este mecanismo aún sigue siendo un misterio.