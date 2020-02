"Querida Amazonia": la carta del Papa Francisco para el "pulmón del mundo"

InfoAmazonia*

En octubre del año pasado, 180 obispos y delegados indígenas de los nueve países amazónicos se reunieron en El Vaticano para discutir el futuro de la presencia de la Iglesia Católica en la Amazonia y su papel en la lucha contra el cambio climático. Una apuesta por la materialización de la Encíclica ‘Laudato Sí’, del Papa Francisco. El último documento que restaba por entregar era a exhortación del Papa Francisco, una especie de documento final y definitivo con las reflexiones finales del sumo pontífice.

El día de ayer, Francisco publicó el documento, que tituló "Querida Amazonia". De acuerdo con la agencia de prensa de El Vaticano, traza nuevos caminos de evangelización y cuidado del medio ambiente y los pobres. En los primeros dos puntos (2-4), el pontífice explica "el significado de esta exhortación", enriquecido con referencias a documentos de las Conferencias Episcopales de los países que conforman la región amazónica. El Papa Francisco reza para que toda la Iglesia pueda permitirse ser "enriquecida y desafiada" por ella y que la Iglesia en la Amazonía pueda esforzarse por "aplicarla". (Lo que se juega El Vaticano con el Sínodo por la Amazonia)

Los sueños del Papa para la región amazónica

En los puntos 5 y 7, Francisco comparte sus "sueños para la región amazónica" (5-7), cuyo destino debe preocupar a todos porque esa tierra también es "nuestra". Sus "cuatro grandes sueños" se articulan así: una región amazónica que "lucha por los derechos de los pobres", que "conserva sus riquezas culturales distintivas", que "conserva celosamente su abrumadora belleza natural" y, por último, que las comunidades cristianas podrían ser "capaz de un compromiso generoso, encarnado en la región amazónica".

El sueño social: la Iglesia del lado de los oprimidos

En "Querida Amazonia", Francisco escribió que "un verdadero enfoque ecológico" es también un "enfoque social" y, al valorar el "buen vivir" de las poblaciones indígenas, advierte contra un "ambientalismo" preocupado solo por el medio ambiente. "Los pueblos indígenas, advierte el Papa Francisco, sufren una "sujeción" por parte de los poderes locales y externos. Según el Papa Francisco, las operaciones económicas que alimentan la devastación, los asesinatos y la corrupción merecen el nombre de "injusticia y crimen". Con Juan Pablo II, reitera que la globalización no debe convertirse en una nueva versión del colonialismo". El Papa llamó a la iglesia católica y sus seguidores a indignarse y pedir perdón por lo que le sucede a la selva. También denunció la corrupción de los Estados e hizo manifiesto su deseo de que la Amazonía se convierta en "un lugar de diálogo social", antes que nada, y que la voz de los pobres sea "la voz más autorizada" en la región amazónica. (Ecocidio: nuevo pecado para católicos)

El sueño cultural: cuidar la Amazonia

Dice que promover la región amazónica no significa colonizarla culturalmente, e invita a cuidar las raíces, en particular los jóvenes, para que "recuperen su memoria dañada (...) los pueblos "han desarrollado un tesoro cultural, interactuando con la naturaleza. Por lo tanto, la diversidad no debe ser un muro sino un puente" que rechaza un indigenismo completamente cerrado". En cualquier proyecto para la región amazónica, la recomendación del Papa es que "es necesario respetar los derechos de los pueblos". "Será difícil que no se vean afectados", agrega, si el entorno en el que nacen y en el que crecieron "está dañado". (El grito de los pobres vino a nosotros desde el Amazonas: Papa Francisco)

El sueño eclesial: cara amazónica de la iglesia

Dice Francisco que los valores culturales de las personas indígenas deben tenerse en cuenta en el proceso de evangelización. Es decir que anuncia la intención clara de la Iglesia Católica de volver con más fuerza en ese propósito. También explica que su sueño es poder llevar la liturgia y los sacramentos a las personas que viven en los lugares remotos de las selvas amazónicas. "Enfatiza que "es posible tomar un símbolo indígena de alguna manera, sin necesariamente considerarlo como idolatría". Es posible usar "un mito cargado de significado espiritual", agrega, sin necesariamente considerarlo como "un error pagano". Lo mismo se aplica a algunas fiestas religiosas que, incluso si requieren un "proceso de purificación", "tienen un significado sagrado"", explica Vatican News.

Aquí el documento completo, por ahora solo en inglés

*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.