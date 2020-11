Una posible recuperación , después de los efectos del Covid-19, que sea ambientalmente sostenible se ve como una realidad lejana. Así lo reportó un análisis del diario The Guardian publicado este lunes.

Aunque mitigar el cambio climático ha sido un tema ampliamente discutido en los últimos años, son pocos los países que están apostándole a iniciativas bajas en emisiones de carbono, como energía renovable, vehículos eléctricos y eficiencia energética. Hoy el mundo entero está tratando de recuperarse del golpe económico que dejó la pandemia por Covid-19 y en los planes de la mayoría de países, mitigar el daño medioambiental no es una prioridad. Así lo demostró un estudio del diario The Guardian publicado este lunes.

En el ranking que expone el diario británico, la Unión Europea lidera como el grupo de países que más presupuesto invertirá para mitigar el cambio climático dentro de sus planes de recuperación económica, luego de los efectos del Covid-19. Francia y Alemania, por ejemplo, han destinado 30.000 y 50.000 millones de euros, respectivamente, para el gasto medioambiental.

Por otro lado, en los últimos puestos del estudio aparece China como una de las potencias económicas que menos invertirá en fines ambientales. Sólo el 0,3 % de su plan de recuperación económica estará destinada a este ámbito. En los Estados Unidos, antes de las elecciones, solo planeaba invertirse alrededor de $ 26 mil millones, un poco más del 1% de su presupuesto.

En los 18 países incluidos en el estudio, por ser consideradas las economías más grandes del mundo, los planes de recuperación económica están dominados por gastos que tienen un impacto ambiental dañino, como ayudas para petróleo o nueva infraestructura que representa grandes emisiones de carbono, superando los beneficios climáticos positivos de cualquier presupuesto que destinen a fines medioambientales.

Solo cuatro países (Francia, España, Reino Unido y Alemania) y la UE tienen propuestas que producirán un beneficio ambiental neto.

“El medio ambiente y el cambio climático no han sido una prioridad en la mayor parte de los planes de recuperación”, dijo Jason Eis, director ejecutivo de Vivid Economics, compañía que compiló el índice de The Guardian. “En la mayoría de los países, no estamos viendo una recuperación sostenible en absoluto”.

Incluso los países que más han presumido tener planes de recuperación sostenibles, gastarán más en actividades que mantendrán o aumentarán las emisiones de gases de efecto invernadero. Corea del Sur, por ejemplo, inició planes para un nuevo acuerdo medioambiental en julio en el que invertiría unos 135.000 millones de dólares. Pero las proyecciones de gastos en combustibles fósiles e industrias que producen altas emisiones de carbono, dentro de sus planes de recuperación, los hacen ocupar el octavo lugar del ranking.

Algo similar ocurre con Canadá, donde su inversión en infraestructura sostenible y energía limpia es mucho menor que la inversión de su plan de recuperación económica que incluye medidas como construcción masiva de carreteras y apoyos económicos a empresas que producen combustibles fósiles.

A pesar de este panorama, Lord Nicholas Stern, economista climático, dijo al diario británico que “los países aún tienen tiempo para pasar a una nueva fase de recuperación, donde se podría priorizar el gasto en iniciativas sostenibles”. La mayor parte de los $ 12 billones iniciales en planes de recuperación económica en todo el mundo se han destinado a planes netamente económicos, como aumentar la liquidez, mantener los salarios y evitar que las empresas quiebren, lo que ofrece pocas oportunidades para el ámbito medioambiental.

“Una recuperación sostenible se ha retrasado porque todavía estamos lidiando con el virus, excepto en países como China”, dijo Stern. " La recuperación no puede comenzar hasta que estemos mejorando en la gestión del virus ".