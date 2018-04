Salento tiene vía libre para hacer consulta popular sobre minería

-Redacción Medio Ambiente

El Tribunal Administrativo de Quindío aprobó la pregunta que busca hacer este municipio para que sus habitantes decidan si quieren o no minería en su territorio.

Las consultas populares parecen seguir extendiéndose en Colombia. El turno ahora fue para Salento, Quindío. El Tribunal Administrativo de Quindío le dio vía libre para que lleve este proceso de participación ciudadana. A través de un fallo, determinó constitucional la pregunta que se realizará en ese municipio con el fin de que sus pobladores decidan si quieren o no minería en su territorio. El alcalde Juan Miguel Galvis, fue el principal promotor de la iniciativa, que comenzó en agosto de 2016 y recibió el espaldarazo de la senadora y ahora candidata a la vicepresidencia, Claudia López.

El interrogante que deberán responder será el siguiente: "¿Está usted de acuerdo si o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?". (Puede leer: Consultas populares, ¿por qué el malestar?)

Por el momento no hay una fecha precisa para la realización de la consulta. Galvis está a la espera de una cita con la registradora para cuadrar el calendario electoral. De llevarse a cabo, Salento se convertiría en el tercer municipio del Quindío en el que se aprueban las consultas populares.

Lo que buscan los habitantes, en cabeza del alcalde, es que este sea un territorio protegido, ya que el 98% de la zona tiene alguna declaratoria de protección ambiental. La Agencia Nacional Minera dio a conocer que, en el momento, hay 17 títulos, de los cuales 15 se encuentran en proceso de renuncia. Sin embargo, para algunos líderes ambientales, eso no era garantía.

En diciembre del año pasado, la personera del municipio Yessica Herrera, le explicó a Contagio Radio, que esta lucha no "es contra las empresas, sino que hay una obligación del Estado de proteger los territorios teniendo en cuenta a las comunidades. Blindarán su derecho a decidir sobre su territorio, teniendo en cuenta los avances de la jurisprudencia que han sido claros y en los que se muestra que hay que respetar la voluntad de estas". (Lea: Cajamarca avanza y no se arrepiente de decir no a la minería)

Este municipio, que tiene en sus montañas el nacimiento del río Quindío, alberga varias riquezas ambientales como el Parque Nacional Natural Los Nevados y el Valle del Cocora, conocido por ser uno de los lugares donde está el árbol nacional: la palma de cera. Allí también se encuentran el loro orejiamarillo, una especie en peligro de extinción. Actualmente, este lugar provee en un 70%, agua a Circasia, Armenia, Calarcá y La Tebaída.

¿De qué manera afectarán a la economía nacional?

Para el Ministerio de Minas y Energía, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, y el director de la UPME y de la Asociación Colombiana de Mineros (ACM), las repercusiones de estos procesos serán notables. En varias ocasiones han asegurado que afectará el recaudo de las regalías. En octubre de 2017 en entrevista con este diario, explicaron que la inversión esperada en el sector minero es de aproximadamente US$7.500 millones para los próximos 5 años y podría verser afectado.

Sin embargo, más allá de estas posturas hay un gran debate que continúa abierto y que no se ha logrado resolver. ¿Quién debe decidir sobre el subsuelo de los municipios? ¿No es hora de que Colombia empiece a apostarle a un modelo de desarrollo que se aleje de la extracción de minerales e hidrocarburos? Estas son preguntas que siguen aún sin contestarse y que deberá resolver el próximo presidente de Colombia.