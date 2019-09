“Si seguimos comiendo animales, no sobreviviremos como especie”: Suzy Amis Cameron

- EFE Verde

"A la gente no le gusta hablar sobre cambio climático porque cree que no puede hacer nada para remediarlo pero sí puede, a través de la alimentación", le explicó a Efeverde la activista norteamericana Suzy Amis Cameron, quien asegura que "si seguimos comiendo animales no sobreviviremos como especie".

Amis Cameron ha insistido en que la industria cárnica es “la segunda fuente de emisión de gases de efecto invernadero” y por ello propone un cambio hacia el consumo progresivo de productos de origen vegetal que incluye cambiar los ingredientes de una comida diaria.

En su libro El plan OMD, Cameron explica sus actividades en pro del vegetarianismo y cuenta como fundó la primera escuela de Estados Unidos basada en la alimentación vegetal, que presupone “ventajas para los animales” pero también “beneficios para la salud, mejoras en la vida sexual, más facilidad para perder peso y para ayudar a salvar el medioambiente”.

Este último punto se explica en el hecho de que “cada vez que eliges un tipo de alimento en tu plato, afectas al medioambiente de una forma u otra” y, al elegir productos vegetales diariamente aunque sólo sea en una de las comidas, “habrás ahorrado más de 200.000 litros de agua al cabo de un año”.

MUSE

La escuela MUSE, de la que es cofundadora junto con su marido -el cineasta James Cameron– funciona de acuerdo con parámetros exclusivamente ecológicos: emplea energía solar, suelos y pintura orgánica y los estudiantes “siembran, recogen y preparan su propia comida. Casi el 80 % de los alimentos que se consumen en el centro los cultivamos dentro de las mismas instalaciones”.

Fue en este centro donde surgió la idea de OMD (‘One Meal a Day’ o ‘una comida al día’, en español) que da título al libro y que pasa por consumir sólo alimentos vegetales en una de las comidas diarias “para salvar el planeta”.

Amis Cameron ha criticado severamente la actividad ganadera porque según sus datos “se necesita una cantidad de energía diez veces mayor para consumir una dieta basada en la carne que en los vegetales” y ha afirmado que “producir un kilo de ternera fresca requiere unos 43.000 litros de agua” a lo que hay que sumar que esta actividad “es una de las principales causas de deforestación porque el ganado usa el 33 % de las tierras cultivables para comer”.

“Si todo el mundo recortara un poco su consumo de carne, podríamos reducir un tercio de las emisiones globales relacionadas con la comida para el año 2050”, según sus cálculos.

50 recetas y un “veganómetro”

Su libro incluye más de medio centenar de “recetas familiares” que incluyen un “veganómetro” o indicador para cuantificar la cantidad de recursos que se protegen cuando se cocina cada una de ellas, cambiando los productos de origen animal por otros de origen vegetal.

“Mi mensaje personal sobre el medioambiente tiene como objetivo trabajar por un planeta mejor para los niños: conviene reflexionar sobre el tipo de planeta en el que crecerán nuestros hijos y cómo podemos mejorarlo desde ya”, ha sentenciado.