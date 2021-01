Simba, el cachorro de león que nació por inseminación artificial

La reproducción por inseminación artificial es todavía poco común en el caso de leones. El primer procedimiento existoso en esta especie se registró en Sudáfrica, en 2018.

Aunque cada vez son más los casos de animales que nacen por inseminación artificial, curiosamente en los leones esta técnica no ha sido tan empleada. La primer vez que se usó con éxito fue en 2018, cuando lograron que dos cachorros nacieran con esta técnica en Sudáfrica. Ahora, en Singapur, se registró el primer caso exitoso. (Lea: Intentan recuperar al rinoceronte blanco del norte con inseminación artificial)

Se trata de Simba, un cachorro que nació en octubre en el zoológico de Singapur. De acuerdo con Wildlife Reserves Singapore, el operador de los parques de animales de la isla, “el cachorro está sano y es curioso. Actualmente se encuentra junto a Kayla, su madre.

Sin embargo, su padre Musafa, un león africano, murió después de la inseminación. “Mufasa vivió hasta la avanzada edad de 20 años pero no tuvo cachorros en vida porque su comportamiento agresivo no permitió el apareamiento exitoso con hembras”, aclaró el operador en un comunicado. (Puede leer: Por primera vez nacen cachorros de guepardo tras fecundación in vitro)

La reproducción por inseminación artificial es todavía muy poco común en el caso de leones. La población de leones salvajes disminuyó en más de 40% en las últimas dos décadas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre 23.000 y 39.000 leones siguen en libertad. Pero la ONG considera que la especie es “vulnerable”.

Simba por el momento es mantenido junto a su madre lejos de los visitantes. Hasta ahora, con tres meses, comenzó a comer pequeños trozos de carne, además de tomar leche. (Lea también: Hay esperanza: nace una cría del casi extinto rinoceronte blanco)