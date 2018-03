Su número sigue disminuyendo

Sólo quedarían 173 mil jaguares en América

El Espectador

En Colombia, la población total es de 16.598 individuos, siendo el tercer país con más de estos felinos. Así lo revela un estudio liderado por Panthera, con la participación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el Polish Ministry of Science and Higher Education.

Saber cuántos jaguares quedan en el mundo no es una tarea fácil. Los jaguares (Panthera onca) son animales ágiles, esquivos, por lo que llegar a conocer su población no se limita a hacerles un censo. Estimar un número que dé alguna pista de su estado de conservación en América es una misión que varios científicos han perseguido por años. El último de estos intentos, y tal vez uno de los más acertados, es un reciente estudio liderado por Panthera y que contó con la participación de Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el Polish Ministry of Science and Higher Education, en el cual concluyen que el rango de jaguares en Sur y Norteamérica es de 173.000.

El camino para llegar a esta cifra fue largo. Para estimar la densidad de población, los investigadores acudieron a información recolectada a través de 117 cámaras trampa de 80 estudios diferentes realizados entre el 2002 y el 2014. “Nuestras fuentes incluyen estudios publicados en revistas revisadas por pares, tesis y disertaciones, así como informes de agencias gubernamentales y no gubernamentales”, señala el estudio publicado en Plos One.

Pero tener estos datos no era suficiente. No todos los jaguares se atraviesan alguna vez frente a una cámara trampa. Además, según explica el estudio, muchas veces los investigadores ponen estos artefactos en lugares apartados, desestimando que algunos de estos felinos llegan a pasearse cerca de centros urbanos. Es por esto que el siguiente paso fue modelar la densidad de jaguares a partir de ciertas variables, tres antropogénicas y 13 factores ambientales.

En palabras un poco más simples, los investigadores cruzaron los datos de cámaras trampa con factores que saben que son importantes para la existencia de los jaguares, por lo que hay una probabilidad más alta que se paseen por ahí. La declinación del ecosistema, las figuras de protección, la precipitación anual, el índice de vegetación y la presencia de agua son sólo algunos de los ejemplos considerados.

Una vez tuvieron estos datos en la mano, el equipo empezó a hacer los modelados, un proceso que incluye varias —y complejas— fórmulas matemáticas. “Al aplicar nuestro modelo jerárquico a nuestro conjunto de datos de jaguar, la estimación media posterior fue de 173.151 jaguares dentro del rango actual de la especie (8.968 millones de km²)”, comenta el estudio.

Además, si estos datos se llevan a la escala de país, se estima que Brasil es el que más individuos tiene, con 86.834 jaguares, seguido por Perú, con 22.210; Colombia, con 16.598; Bolivia, con 12.845, y Venezuela, con 11.542. Los países no suramericanos que albergan las poblaciones más grandes de jaguares son México (4.343) y Nicaragua (1.476).

Finalmente, aunque la investigación destaca que la estimación total de población de jaguares fue mayor a la esperada, también señala que la distribución del jaguar está siendo afectada por el impacto humano y los factores ambientales.

“Durante los últimos 100 años, el rango de esta especie en América del Sur se ha reducido aproximadamente a la mitad de su distribución histórica. A pesar de su protección legal en todos los países, las poblaciones de jaguares continúan disminuyendo”.