Tres capitales colombianas en la final del concurso de la ciudad más sostenible

Montería, Manizales y Villavicencio compiten junto a otras ciudades del mundo en la campaña de participación ciudadana “We Love Cities”, organizada por WWF.

Dieciocho ciudades latinoamericanas son finalistas del One Planet City Challenge (OPCC), la iniciativa de la organización conservacionista WWF para elegir la ciudad más sostenible, dentro de la campaña de participación ciudadana We Love Cities, en la que se puede votar hasta el próximo 11 de octubre. (Lea “Operaciones militares para detener la deforestación no están siendo efectivas”)

Buenos Aires, San Martín de los Andes y Chacabuco (Argentina); Ciudad de México, Hermosillo y Mérida (México); Santiago de Chile y Valdivia (Chile); Lima, Magdalena del Mar y San Borja (Perú); Escuintla y Puerto San José (Guatemala); Iztapa (Guatemala) y Loja (Ecuador) son las ciudades finalistas de América Latina. En el listado, en el que también hay varias ciudades de otros continentes, hay tres colombianas: Montería, Manizales y Villavicencio.

We Love Cities es la iniciativa de participación pública en la que los ciudadanos pueden votar hasta el próximo 11 de octubre a través de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram por las ciudades que sobresalen por el desarrollo de políticas sostenibles.

Busca destacar la ambición climática por las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático de las ciudades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

“Más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, donde se genera más del 70% de nuestro impacto climático. Sin embargo, las ciudades ofrecen una inmensa oportunidad para crear mejores lugares que contribuyan a un Planeta más saludable. Necesitamos mejores modelos de transporte; edificios verdes; la potencialización del poder de la naturaleza; y la reducción de residuos para que las ciudades abran el camino hacia un futuro climático más sostenible”, se lee en la página de WWF.

We Love Cities se centra en las temáticas que mayores beneficios climáticos conllevan para las ciudades, como el transporte, la energía, la vivienda, el tratamiento de residuos y los alimentos.

La campaña se centra en actuaciones para mejorar y fomentar el transporte, la energía, la vivienda, la gestión de residuos y la promoción de los alimentos locales y dietas más vegetarianas que disminuyan el impacto climático y los problemas de salud.

WWF señala que entre las políticas que las ciudades pueden llevar a cabo están ampliar las zonas peatonales, promover las vías ciclistas o fomentar el transporte público para mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades.

Asimismo, promover los alimentos locales y dietas más vegetarianas que disminuyan el impacto climático y los problemas de salud, y la economía circular que minimice el desperdicio y aproveche los residuos para la obtención de nuevos materiales y energía.

Ciudad de México resultó ganadora en el desafío One Planet City Challenge en la edición 2019-2020, por su “ambición política ante el cambio climático” y se une a Vancouver, Ciudad del Cabo, Seúl, París, Uppsala (Suecia) a la lista de ganadores del OPCC, puesto en marcha por WWF en 2013.

Según WWF, Ciudad de México presentó planes para luchar contra el cambio climático, en línea con las medidas para mantener la temperatura de 1,5 grados como recoge el Acuerdo de París, así como regulaciones para implementar políticas climáticas locales.