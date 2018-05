Una bolsa de plástico es hallada en el lugar más profundo del océano

El plástico ya pasó de solucionarnos la vida a ser una amenaza medioambiental de nivel global. Ahora, una bolsa de plástico ha sido encontrada en el abismo más profundo del océano, la fosa de Las Marianas, a 10.898 metros de profundidad. Más detalles se encuentran publicados en Marine Policy.

El estudio se basa en la información obtenida de la base de datos que la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología de la Tierra y el Mar (JAMSTEC) hizo pública en marzo de 2017. Esta gigantesca base de datos archiva fotografías y videos de desechos recolectados desde 1983 por submarinos no tripulados.

Según los investigadores, “de las 5.010 inmersiones registradas, se contaron 3.425 desechos fabricados por el hombre”. Más del 33% de estos desechos son plásticos, de los cuales el 89% son productos de un solo uso. Estos porcentajes se elevan hasta 52 y 92% respectivamente en zonas con una profundidad mayor a 6.000 metros.

Plastics are now showing up in the very deepest, most remote parts of our planet. This plastic bag was found at the bottom of the Mariana Trench, nearly 11km under water.



