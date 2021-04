Una misteriosa infección hace que osos en EE.UU. actúen como perros amigables

Los osos negros jóvenes de Californa (”Ursus americanus”), en Estados Unidos, están siendo afectados por una extraña enfermedad neurológica que hace que se comporten de manera más dócil, lo cual puede representar un riesgo para su superviviencia.

Estos ejemplares, que suelen tener menos de un año, presentan un tipo de encefalitis infecciosa, que genera una inflamación en el tejido cerebral. Sin embargo, las autoridades aún no saben con certeza qué la produce. Entre las hipótesis está virus, bacterias o hongos. (Lea Las especies invasoras han causado daños por 1,28 billones de dólares desde 1970)

Según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW), en el último año se han encontrado cuatro osos con esta enfermedad. Se trata del mayor número de casos de mamíferos afectados desde que esa infección fue detectada en 2014, por primera vez.

“Los osos infectados llaman nuestra atención porque se acercan a las personas de una manera pacífica, amistosa y no agresiva”, dijo al portal Live Science Ann Bryant, directora ejecutiva de la Liga BEAR (Bear Education Aversion Response) que ha estado involucrada en el rescate de osos infectados. “Su comportamiento es similar al de un perro, no al de un oso”.

Tal y como se lee en la página de CDFW, en febrero se prendieron las alarmas cuando unos residentes de California hallaron un oso en su patio trasero. Éste se mostraba letárgico y no parecía tener miedo a los seres humanos. También parecía estar deshidratado y con bajo peso: apenas tenía 21 libras, cuando lo normal es que alcancen las 80 libras.

Tras examinarlo, los veterinarios de esa organización encontraron déficit neurológicos y de comportamiento. No tuvieron otra opción que sacrificarlo. Lo mismo hicieron con otro ejemplar encontrado en el condado de Humboldt.

Luego de hacer las respectivas necropsias, los científicos han detectado cinco nuevos virus que eran desconocidos. Sin embargo, eso no quiere decir que estén directamente relacionados con los trastornos neurológicos.

Otra de las preguntas que aún no han logrado resolver los veterinarios es si esta enfermedad se transmite o no. Bryant espera que no aunque reconoció que lo más preocupante es que, hasta el momento, no saben qué la causa. Hoy, según el CDFW, hay unos 40 mil osos negros de California.