En 2019 el grupo de conservación de la naturaleza WWF anunció la apertura de una investigación independiente después de que un informe periodístico del portal estadounidense Buzzfeed los acusara de violaciones de derechos humanos. El resultado de las pesquisas es que no hay evidencia que demuestre que así fuera.

Hace un año el portal de noticias Buzzfeed señaló a WWF de financiar “violentas fuerzas paramilitares” asociadas a unidades contra la caza furtiva de animales en seis países. Aquel informe inicial apuntaba a que los guardias asociados a la organización ambiental estaban también involucrados en asesinatos y torturas. (Lea: Las polémicas prácticas de WWF en África y Asia). En su momento, la organización negó las acusaciones y ordenó una investigación externa para aclarar las denuncias.

Las denuncias

Katie Baker y Tom Warren, periodistas de Buzzfeed, tardaron un año en recorrer seis países para hacer más de cien entrevistas y conseguir cientos de documentos con el fin de publicar una explosiva historia: el World Wildlife Fund (WWF), la organización de conservación de vida silvestre más grande del mundo, está financiando guardaparques en África y Asia que cometen asesinatos dentro de los parques nacionales en nombre de la conservación.

La caza furtiva es una industria de miles de millones de dólares que amenaza la existencia de algunas especies, y el trabajo de los guardabosques es peligroso: según una estimación de 2018, los cazadores furtivos mataron a casi cincuenta guardabosques en 2017.

Sin embargo, según la denuncia que publica Buzzfeed, algunos funcionarios de WWF en África y Asia habían organizado misiones contra la caza furtiva que incluyeron el asesinato de intrusos. También denunciaron que WWF les proporcionó salarios, entrenamiento y suministros, incluidos cuchillos, binoculares de visión nocturna, equipos antidisturbios y bolillos, y financiaron incursiones en aldeas. Así los periodistas escribieron “La historia de los daños colaterales de la lucha mundial por la conservación de la vida silvestre”.

La historia comienza en 2006 con la muerte de Shikharam Chaudhary, un indígena que vivía a las afueras del Parque Nacional Chitwan —una reserva para tigres de bengala y rinocerontes indios— a los pies del Himalaya, en Nepal.

Los guardabosques de Chitwan trabajan junto a más de mil soldados del Ejército y la ley nepalí les otorga un poder especial para investigar delitos relacionados con la vida silvestre, hacer arrestos sin orden judicial, retener personas o disparar cuando “no hay otra alternativa, incluso si el sospechoso muere”. En noviembre de 2013 había ochenta personas detenidas bajo la custodia de Chitwan, algunas de las cuales habían estado allí más de 15 años, según el “Kathmandu Post”.

Después de ser golpeado por los guardaparques, Shikharam fue acusado de hurtar un cuerno de rinoceronte que supuestamente había enterrado en el patio de su casa, pero que nunca fue encontrado por los guardaparques que lo golpearon. Murió encarcelado, nueve días después.

Desde 1990, WWF Nepal estableció “unidades contra la caza furtiva” en los parques del país, que incluyen salarios mensuales, recompensas para los informantes y una variedad de equipos para los guardabosques, incluidos cuchillos curvos comúnmente utilizados por los gurkhas, la famosa brigada del Ejército.

Los indígenas que viven cerca de ese parque han advertido sobre ataques sexuales y asesinatos por parte de los guardias y, según la denuncia de la familia de Shikharam, fueron tres hombres de una de estas unidades quienes lo mataron. La justicia nepalí absolvió a los guardaparques en marzo de 2007. “Confío plenamente en que este movimiento renovará la motivación del personal del parque y otros conservacionistas para salvar a los rinocerontes de Nepal y erradicar el comercio ilegal de vida silvestre”, declaró el presidente de WWF Nepal, Anil Manandhar, en un comunicado de prensa. Los indígenas trataron de comunicarse con WWF, que financia gran parte de la operación del Parque, para elevar sus denuncias, pero nunca recibieron respuesta.

Hay otras acusaciones contra la organización internacional. En 2014, en India, M.K. Yadava, director del Parque Kaziranga (India) —en donde WWF también financia el trabajo de los guardaparques— publicó un protocolo contra los cazadores furtivos. “Nunca permitir la entrada no autorizada (matar a los no deseados)”, escribió. “Si surge una pregunta sobre qué derechos tendrán mayor prioridad, no serán los derechos humanos”.

Aunque la caza furtiva de rinocerontes disminuyó y en ese parque viven dos tercios de la especie Rhinocerus unicornus, en 2017 la BBC denunció que en ese parque se asesinaban personas: “En un momento dado, los guardaparques mataban a un promedio de dos personas por mes, más de veinte personas por año. De hecho, en 2015, los guardias del parque mataron a tiros a más personas que los cazadores furtivos matando a los rinocerontes”. A pesar de que en su momento WWF India negó conocer esta política, Buzzfeed reveló que incluso la apoyaban. “Documentos revelan que cinco empleados de WWF, incluido el director ejecutivo de su oficina en India, fueron incluidos en una propuesta como miembros de un “panel de expertos y un grupo de revisión por pares”, escribieron los periodistas.

Buzzfeed también denunció a la organización por supuestamente haber participado indirectamente en la compra de armas en la República Centroafricana.

La investigación

Luego de las acusaciones realizadas a la organización ambiental y tal y como prometió en su momento, este martes 24 de noviembre se publicó el seguimiento al caso a través del informe “Integrar los derechos humanos en la conservación de la naturaleza: de la intención a la acción”. En sus primeras conclusiones el panel de expertos que conformó la investigación respondió a puntos concretos de la denuncia en contra de WWF.

En primera medida y ante los hechos de abuso por parte de guardaparques, el informe aclaró que el personal involucrado en los hechos fue empleado por gobiernos locales y no por la organización de conservación ambiental. Así como también explican que en la investigación no se encontró evidencia de que el personal de WWF en la zona haya dirigido o participado en estos actos y tampoco que tuvieran acceso a armas. Lo cuál absolvió las acusaciones realizadas el año pasado por el medio de comunicación.

La investigación del panel de expertos externos a la organización llegó a la conclusión de que: “no hubo denuncias de que el personal de WWF dirigiera o participara en ninguno de estos supuestos abusos, y el Panel no vio evidencia de que lo hubieran hecho. En algunos casos, WWF también acusado de no respetar los derechos de los pueblos indígenas en sus actividades de apoyo a áreas protegidas existentes y propuestas”.

De igual forma, el panel también reconoció que la organización de conservación ambiental fue una de las primeras en trabajar con principios claros de respeto a los derechos y encontró en su trabajo “estándares más altos que las leyes y prácticas de los estados” en los que han hecho presencia.

Sin embargo, el grupo de expertos fue claro en señalar también que WWF sí falló en la falta de mecanismos de reclamación más accesibles y en la seguimiento de las quejas de una forma más transparente. Además de identificar la necesidad de involucrar a los gobiernos locales para defender los derechos humanos e implementar más rigurosamente las políticas propias.

“El panel también fue implacable en su conclusión de que tenemos que hacer más. Aceptamos las recomendaciones del Panel y las estamos abordando todas, además de las acciones que ya hemos tomado para cumplir mejor con nuestros compromisos con las comunidades. Informaremos periódicamente sobre los avances realizados en relación con estas acciones”, dijo WWF en un comunicado.

El panel fue integrado por la jueza Navi Pillay, presidenta del Panel y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el panel también incluyó al Profesor John Knox, primer Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, y a la Dra. Kathy MacKinnon, Presidenta de la Comisión Mundial de la UICN sobre Áreas Protegidas (CMAP) y ex Especialista Líder en Biodiversidad del Banco Mundial.

WWF se comprometió concretamente a:

1. Realizar cambios para garantizar que se escuchen las voces de las comunidades y así mejorar la capacidad para cumplir los compromisos de conservación.

2. Hacer un mejor uso de su influencia internacional para ayudar a los gobiernos locales a cumplir con sus obligaciones de proteger los derechos.

3. Tomar medidas adicionales para reducir los conflictos entre las comunidades y los guardabosques del gobierno.

4. Fortalecer los sistemas de gobernanza gestión para cumplir los compromisos.