4 destinos de naturaleza en Colombia que abrieron sus puertas

Recuerde que las playas son el hábitat y refugio de aves residentes y migratorias; albergan el arribo y desove de especies animales que viven entre los mares y la superficie, como las tortugas. Por lo tanto, no arroje basura al mar , lo contamina y las olas siempre la devuelven. No se lleve la arena como recuerdo.

No importa cuánto tenga que caminar para encontrar una caneca donde arrojar su basura. Por favor, deje la playa o el bosque como quisiera encontrarlo la próxima vez que visite el lugar. Por si no consigue una caneca cerca, lleve su propia bolsa de basura. No deje desperdicios de comida en la arena porque eso atrae moscas y aves carroñeras.