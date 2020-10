View this post on Instagram

¡Las soleadas costas de Aruba dan la bienvenida a los visitantes una vez más! . Los residentes de Aruba los han extrañado mucho y esperamos recibirlos en nuestra Isla Feliz con calidez, gratitud y sobre todo con las medidas de seguridad y bienestar como nuestra prioridad más importante. 1 de Diciembre - Latinoamérica #TeRecibiremosPronto . . . . . #vacaciones #familia #onehappyisland #aruba #aventura #viajes #caribe