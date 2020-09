Cartagena, uno de los mejores 25 destinos del mundo

“Cartagena es una de las puntas de lanza de la promoción turística de Colombia y que reciba este reconocimiento es resultado del gran trabajo que hace la ciudad para destacarse a nivel internacional como un destino imperdible”, afirma Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

Cartagena está en el top 25 de los destinos que marcan tendencia en el mundo según TripAdvisor, uno de los sitios web de viajes más importantes a nivel internacional, el cual anualmente organiza los premios ‘Traveller’s Choice Best of the Best’.

El portal se basó en las opiniones y críticas de millones de usuarios que votaron por la capital de Bolívar, la cual figura en el puesto 22 de la lista con destinos como Oporto, Tel Aviv, Cuzco, Viena, Budapest o Moscú.

Creados en 2002, los premios se eligen en función de los comentarios de los usuarios basados en servicio, calidad y satisfacción del cliente en hoteles, restaurantes y experiencias.

“Cartagena es una de las puntas de lanza de la promoción turística de Colombia y que reciba este reconocimiento es resultado del gran trabajo que hace la ciudad para destacarse a nivel internacional como un destino imperdible. Estamos seguros que, con todo su potencial en cultura, música, gastronomía, buceo, viajes de incentivos, naturaleza, entre otras experiencias únicas, será clave para la reactivación del turismo del país”, afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

Los premios destacan del destino cartagenero las reseñas del casco histórico, su arquitectura colonial y su atractivo como destino para cruceros. Además de estas características, la plataforma resalta como lugares imperdibles la Ciudad Amurallada, el Barrio Getsemaní y el Castillo de San Felipe.

Este año la ciudad caribeña también fue nominada en los World Travel Awards, conocidos como los “Óscar del turismo”, en siete categorías a nivel suramericano como: el destino más romántico, mejor ciudad cultural y mejor ciudad para lunas de miel.

Cartagena avanza en la reactivación del turismo

Cartagena, además, se está preparando en la actual contingencia, pues hoteles, agencias de viajes, su puerto y el Aeropuerto Internacional Rafel Núñez de Cartagena han trabajado durante estos meses para cumplir con los protocolos de bioseguridad necesarios para la apertura de la industria.

Su aeropuerto cuenta con los protocolos de bioseguridad aprobados por el Gobierno Nacional y, además, se le otorgó el sello ‘Check in Certificado – COVID-19 Bioseguro’. Es así como conecta desde el 1 de septiembre a través de vuelos domésticos hacia Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira con las aerolíneas Avianca, Latam, Viva Air, EasyFly, Wingo y GCA.

Santoro también celebró los avances que la ciudad ha obtenido en la reactivación de la industria: “Precisamente el pasado sábado 19 de septiembre dos aerolíneas inauguraron la apertura de los cielos de nuestro país bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Se trata de los vuelos Fort Lauderdale – Cartagena con Spirit y Cartagena – Miami con Viva Air. Esta es una gran noticia para Colombia, pues de forma regulada, coordinada y segura estamos dando pasos importantes para que la industria del turismo comience su recuperación”.

Asimismo, se están adoptando los protocolos para la industria náutica y de cruceros en la ciudad bajo el liderazgo de ProColombia, la Corporación de Turismo de Cartagena, el Viceministerio de Turismo, autoridades locales, Anato, el puerto de Cartagena y las agencias marítimas, entidades que están trabajando para definir los protocolos de acceso marítimo, las actividades en puerto y la experiencia de los pasajeros en la ciudad.