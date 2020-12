Hilton Bogotá Corferias, en su reapertura, agregó a su portafolio de servicios la línea Catering to go, la cual cuenta con una gran variedad de ensaladas, entradas, platos fuertes y postres casi finalizados para regenerar en casa. Una buena opción para las festividades de Fin de Año.

Empezó diciembre y con él, toda la ilusión de un mes de celebración, agradecimiento y, sobre todo, comida deliciosa. Las festividades de fin de año, donde se deben seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad, resultan ser una gran opción para disfrutar en familia de platos especiales. Por eso, a pesar de que a muchos, la pandemia los ha hecho aprender a cocinar, e innovar con destacadas recetas, el cierre de uno de los años más difíciles merece una cena especial.

Es así como seguir tutoriales por internet, desempolvar los libros de recetas y sintonizar los canales de cocina para innovar en casa, podrían esperar algunos días, mientras se le abre paso a una opción que cada día gana más seguidores que es el Catering to go, una alternativa implementada por hoteles y restaurantes, que da la oportunidad de disfrutar la comida de lugares especializados, preparados directamente por un chef profesional, en la comodidad y seguridad del hogar.

Con eso en mente, Hilton Bogotá Corferias, en su reapertura, agregó a su portafolio de servicios la línea ‘Catering to go’, la cual cuenta con una gran variedad de ensaladas, entradas, platos fuertes y postres casi finalizados para regenerar en casa.

Javier Cárcamo, Chef Ejecutivo, lideró esta iniciativa para entregar el mejor sabor y calidad para los habitantes de Bogotá y sus alrededores.

¿Cómo funciona?

Toda la variedad de platos, con deliciosos y frescos ingredientes son empacados en bolsas biodegradables con una elaborada técnica al vacío, la cual conserva de manera única la calidad, los sabores y las texturas de los platos para entregar un producto de primera calidad. Alimentos como carnes, mantienen el término de cocción solicitado por el cliente y los ingredientes de las ensaladas llegan frescos y crocantes.

“No es necesario ser un experto en la cocina, ya que hemos creado ‘Catering to go’ para todo tipo de público. Los platos incluyen una detallada instrucción para su preparación, lo cual hace el consumo de estos alimentos rápido y fácil. Almuerzos empresariales, cenas de fin de navidad y fin de año y ocasiones especiales, son el motivo perfecto para comer como si se estuviera en nuestro hotel”, afirmó Nicolás Aieta, director de ventas y mercadeo en Hilton Bogotá Corferias.

Los platos son cuidadosamente elaborados y transportados por empresas especializadas en este tipo de delivery, lo cual asegura una excelente entrega, que además cumple con todos los protocolos de bioseguridad de gobierno y el programa Hilton Clean Stay.

En honor a la cocina colombiana

Con el objetivo de conservar y resaltar los productos locales y nacionales, el menú cuenta con ingredientes y platos muy colombianos: puré de arracacha, Lomo Biche en salsa de café 100 % colombiano, Ropa Vieja cartagenera y opciones vegetarianas, son algunas de las opciones dentro de este nuevo servicio que ofrece Hilton Bogotá Corferias.

‘Catering to go’, no solo fue ideado para disfrutar de platos exclusivos en casa, sino para que las familias, parejas y amigos compartan, aprendan y vivan una experiencia diferente preparando platos deliciosos sin salir de casa. Además de la experiencia de ‘Catering to go’, el hotel ofrece el servicio de clases de cocina virtual llamado “Libera Tu Paladar” en el que los chefs expertos cocinan junto a las personas los platos que llegan a sus casas.