Chile recibe los primeros turistas desde marzo bajo estrictos protocolos

Chile, que llevaba más de ocho meses con las fronteras cerradas para los extranjeros debido a la pandemia del nuevo coronavirus, recibió este lunes a los primeros turistas que ingresaron bajo estrictas medidas sanitarias, en un momento epidemiológico favorable de la pandemia en el país.

A través del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, el único punto habilitado hasta ahora para el acceso de extranjeros, entraron cientos de personas entre chilenos no residentes y turistas que esperaron con “emoción” la apertura de las fronteras.

Pedro y Natalia estaban prometidos y planeaban casarse en abril, pero la pandemia estalló y el cierre de fronteras de Chile, uno de los más largos de la región, aguó todos sus planes personales.

“Me siento muy alegre, hemos tenido que aplazar la boda en dos ocasiones y por fin se va a hacer realidad”, explicó a Efe la joven, que estudia en Noruega y que llevaba más de un año sin ver a su pareja y su familia.

Según informaron las autoridades sanitarias, los extranjeros deberán entregar una declaración jurada sobre su estado de salud, un test PCR, un seguro que cubra las prestaciones asociadas al COVID-19 y un pasaporte sanitario del Ministerio de Salud.

Además, durante las dos primeras semanas de apertura de fronteras, quienes vengan de países de alto riesgo según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tendrán que guardar obligatoriamente una cuarentena de 14 días.

“Con estas medidas no se puede hacer mucho turismo, pero no pasa nada porque la mayoría hemos venido a ver a nuestros seres queridos, yo a mi novia. Abrieron hoy mismo y aquí me planté”, relató a Efe Pedro Martínez, un español que llevaba meses sin ver a su pareja chilena.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, afirmó este lunes que estas medidas, que entraron en vigor a las 00.00 del día 23, permanecerán hasta el próximo 7 de diciembre, fecha tras la cual se reevaluarán las restricciones.

“La idea es que con posterioridad pueda haber un protocolo distinto. También puede estar la alternativa de que las personas que están haciendo la cuarentena, puedan hacerla más corta”, explicó.

La entrada de turistas ha sido una de las medidas más importantes que anunciaron las autoridades en las últimas semanas, después de que se registraran varios meses sin grandes altibajos en las cifras de la pandemia, con casos nuevos en torno a 1.500 y tasas de positividad en las pruebas PCR por debajo del 5 %.

En la víspera, el presidente Sebastián Piñera celebró la apertura de fronteras pero hizo hincapié en no relajar las medidas restrictivas ante la creciente ola de rebrotes en Europa.

“Estos avances no deben representar un debilitamiento en los cuidados personales”, aseguró el mandatario.

Expectativas en el sector

Las autoridades estimaron que ingresarán unos 300.000 extranjeros antes 2021, una cifra que podría dar aliento a la ahogada industria del turismo, que ha sufrido perdidas multimillonarias desde el cierre de fronteras el pasado 18 de marzo.

El sector turístico, que aglutina 177.500 empresas y 598.000 puestos de trabajo, es uno de los pilares fundamentales de la economía en varias regiones del sur de Chile, como la Patagonia, y de algunas zonas del norte, como el Desierto de Atacama.

En las últimas semanas, también reabrieron algunos de los puntos más turísticos, como el parque nacional Torres del Paine, 6.000 km al sur de la capital, además de los bares y restaurantes de numerosos barrios.

En la última jornada, el país sumó 1.440 nuevos contagios, alcanzando desde marzo un total de 542.080 casos y más de 15.000 fallecidos, y sigue bajo estado de emergencia por catástrofe con toque de queda hasta mediados de diciembre.