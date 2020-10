Cinco recomendaciones para disfrutar de un viaje en familia, sin perder de vista el cuidado y los protocolos de bioseguridad.

Sin duda, uno de los planes que más disfrutan los niños es viajar. Un paseo en familia permite respirar aire fresco, relajarse y compartir sin que estén de por medio las tareas o las actividades en casa.

Ahora que las puertas del turismo se reabrieron en Colombia, muchos están buscando librarse del encierro de varios meses. Pensando en ellos, Despegar presenta un breve listado con recomendaciones a tener en cuenta para vivir un viaje con niños, sin perder de vista el cuidado y los protocolos de bioseguridad.

1. El tapabocas no se toma vacaciones

Aunque es cierto que las capitales suelen tener tasas de contagio más altas que muchos municipios pequeños, no quiere decir que no exista el virus. Los niños en especial deben permanecer protegidos, ya que pueden convertirse en portadores pasivos y contagiar a los demás miembros mayores de la familia. Es importante que un adulto constate permanentemente que lleven correctamente puestos los tapabocas y no los manipulen.

2. No es tiempo de improvisar

Es muy importante hacer un itinerario de viaje para asegurarse de que visitará espacios bioseguros. Actualmente, existen muchos restaurantes y hoteles que tienen protocolos estrictos de higiene, se debe tenerlos identificados y reservar con anterioridad.

También es fundamental programar las actividades que se desarrollarán con los niños durante el viaje, porque muchas de ellas, como el acceso a algunas playas, piscinas y zonas públicas, ahora requieren reserva previa y tienen cupo limitado.

3. Mantenga la higiene más que nunca

Los niños tienden a ser más despreocupados en cuanto a los protocolos de lavado de manos o tocar superficies en lugares públicos. Como por lo general los viajes involucran muchas actividades en exteriores, es importante hablar con ellos y hacerlos conscientes de su autocuidado; además se debe intensificar la limpieza de manos y procurar que el tapabocas esté siempre limpio. Para eso, es recomendable cargar un pequeño kit con gel antibacterial, jabón líquido y tapabocas de reserva.

4. Supervise la interacción con otros chicos

En cada paseo, los niños hacen nuevos amigos, por lo que es casi imposible que no interactúen en grupo durante las vacaciones. Lo importante en este caso es que se use siempre tapabocas cubriendo boca y nariz, se mantengan los protocolos de distanciamiento y se procure realizar actividades que no requieran necesariamente de contacto físico.

5. No descuide sus rutinas bioseguras

Durante las vacaciones, el hotel será su casa, por eso es importante alojarse en uno con protocolos certificados de bioseguridad.

Adicionalmente, procure no bajar la guardia y mantenga las rutinas de aseo cuando regrese de la calle. Recuerde tener calzado y ropa extra para que los niños puedan usarlos exclusivamente al interior de la habitación; tampoco olvide que grandes y chicos deben lavarse las manos siempre que regresen de cualquier actividad, por breve que sea.

“Hoy más que nunca, los niños valorarán y disfrutarán un viaje en familia. Si se conservan todos los protocolos de higiene y bioseguridad, no hay razón para dejar de tomarse unos días y desconectarse de la rutina”, comenta Catalina Prieto, Country Manager de Despegar Colombia.