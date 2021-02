Estos son seis planes que debe hacer si va a visitar Nepal

La mayoría de las cosas en la vida solo se viven cuando se ven a través de nuestros propios ojos, y experiencias como ver el monte Everest, o sumergirse en la hermosura del caos de Katmandú, la capital de Nepal, y Patán, otra de sus ciudades, solo se pueden comparar con un sueño. Estas son algunas recomendaciones en el país donde el invitado, es equivalente a Dios. Hay que viajar a Nepal para comprobar que existe.

Vuele sobre el Everest, la cima del mundo

Hay cosas que nos hacen sentir pequeños, pero plenos, completos, admirados, y lograr estar tan cerca de las montañas más altas del mundo, no tiene descripción. En Nepal, desde Katmandú, se pueden tomar “Vuelos de montaña”, saliendo del aeropuerto nacional a primera hora del día. Todas las acomodaciones tienen silla en la ventana, y es la mejor manera, si no es excursionista o montañista o no tiene tiempo de hacer una larga caminata, de sobrevolar el Everest, que, con 8.848 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta del mundo, y otros 20 de los picos más elevados al este de Nepal. También se pueden ver idílicos lagos y glaciares.

Esté pendiente en su despegue y aterrizaje en su vuelo comercial, muchas veces, si vuela de día, puede repetir esta mágica experiencia.

Nepal es un guardián de su valor ancestral “Atithi Devo Bhava” que significa “Invitado, es equivalente a Dios; por lo tanto, intentar comunicarse con los nepalíes, ver su caminar pausado, sus diferentes atuendos coloridos, oír sus historias y contagiarse de sus sinceras y nobles sonrisas ya es una razón suficiente para recorrer este país lleno de encanto y misterio, que, según la Oficina Central de Estadísticas de Nepal, cuenta con alrededor de 26,62 millones de personas. La magia y el aprendizaje puede estar en que cuentan con 101 grupos étnicos que hablan más de 92 idiomas, entre muchos otros dialectos.

Es común ver en las calles de sus campos y ciudades monjes budistas o sadhus (santos o monjes hinduistas), saludando con un Namasté y regalándonos alguno de sus mudras (sellos que transforman la energía y se activan con posiciones corporales). También es común ver personas orando, cantando o bailando en las plazas o a las afueras de los templos.

Visite “La Ciudad de la Belleza”

A cinco kilómetros del centro de Katmandú está Patán, una de las ciudades budistas más antiguas del mundo. Recorrer sus calles empedradas y oír sus historias, son experiencias que abren la mente y nos invitan a estar despiertos para no confundir todo con un sueño. Patán, también conocida como Lalitpur, “Ciudad de la belleza”, cuenta con 55 templos principales, 136 monasterios budistas, y callejones, plazas y cafés para perderse en el tiempo y disfrutar de entornos poco convencionales para un turista de occidente.

El Palacio Real, el más antiguo de todo Nepal, los santuarios dedicados a Shiva, que posee una interesante colección de tallas de madera con representaciones de las posturas del Kama Sutra; y el de Krishna, uno de los primeros edificios de piedra construidos en el país, son otros recomendados de esta histórica ciudad, que también es el hogar de los mejores artesanos del Valle de Katmandú.

Recorra un museo viviente

Manteniendo sus antiguas tradiciones, Katmandú es bendecida por la Diosa Viviente Kumari, una deidad con más de diez siglos de historia, que puede ser vista, pero no fotografiada, en el palacio Kumari Bahal, visitado todos los días por cientos de turistas curiosos y creyentes. La grandeza del pasado encanta al visitante cuya mirada puede detenerse en un marco de ventana de madera exquisitamente tallado, una escultura de bronce del siglo XVIII o una estupa espiritualmente edificante. Katmandú, la ciudad más grande de Nepal, es la capital política y cultural del país, lugar de encanto y misterio.

Aprenda sobre Kumari, la Diosa Viviente de Nepal

En Nepal habitan las únicas diosas vivas del mundo. Kumaris, las diosas vivientes de Nepal, son siempre niñas newari de aproximadamente 6 años que mantienen su divinidad hasta la primera menstruación, momento en que el espíritu de Taleju las abandona para encarnarse en una nueva niña. Ellas deben reunir 32 requisitos o “perfecciones” como haber nacido en un momento exacto del calendario, tener dentadura perfecta, ojos oscuros o “piernas de ciervo”, y someterse a un ritual en el que no deben mostrarse asustadas por el sacrificio de algunos animales, mientras sacerdotes bailan enmascarados. La Diosa Viviente es venerada tanto por hinduistas como por budistas, pues, entre otros, creen en que puede curar a los enfermos.

Conozca históricos templos

El complejo Swayambhunath cuenta con una imponente estupa dorada en la que están dibujados los característicos ojos de buda que dirigen su vista a los cuatro puntos cardinales, una variedad de santuarios, templos y un monasterio tibetano. Este es una de la decena de opciones de templos y palacios budistas e hinduistas, la mayoría de ellos del siglo XVII, que se pueden ver en su visita a Katmandú.

Dónde dormir

Hay muchas opciones y recomendaciones, el barrio Thamel es muy popular y concurrido, y podrá encontrar importantes ofertas. Si quiere algo más cómodo y tranquilo una buena opción es el Shambala, un hotel boutique situado en Katmandú que ofrece una piscina al aire libre con una linda panorámica.

Qué comer

El dal bhat es el plato nacional de Nepal. Es un tipo de thali que contiene arroz blanco (bhat) y sopa de lentejas (dal) y generalmente va acompañado de un curry vegetal (tarkari), una mezcla de verduras picantes (encurtidos) y verduras crudas (sak).

Los momos también son muy populares: se pueden comer fritos o cocidos al vapor que son los más comunes.

Visa

Se necesita Visa para entrar a Nepal, pero se puede tramitar fácilmente en el aeropuerto tan pronto aterrice.

Los precios son:

Visa turista Nepal multientrada 15 Días (30$)

Visado turista Nepal multientrada 30 Días (50$)

Visado turista Nepal multientrada 90 Días (125$)

Moneda:

Rupia Nepalí

