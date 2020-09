Hilton Cartagena reabre sus puertas y lanza un paquete especial para profesionales de la salud

View this post on Instagram

¿Aún no puedes visitarnos? ¡No te preocupes! Hilton Cartagena lleva hasta sus casas nuestra limonada de coco artesanal Acompañada de un detallado paso a paso del Bar Expert de Society Bar. Ingredientes: 🍋 4 onz de limonada sin azúcar de 3 limones 🥥 4 onz de crema de coco ❄️ Hielo al gusto Recuerda que esta refrescante limonada de coco también la podrás disfrutar en nuestro Pool Bar ubicado en nuestro complejo de piscinas ✨ #Receta #Limonadadecoco #coconut #caribe #bebida #bares #barteder #limonada #bebidatropical #recetafacil #Hilton #Cartagena #CartagenaColombia