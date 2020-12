Cada día aumenta el interés de los colombianos por viajar, y las vacaciones de fin de año son la excusa perfecta. Estas son propuestas de hoteles en Colombia para una noche especial, ya sea en sus instalaciones o a domicilio.

Fue un año atípico, de reaprendizaje, de retos y oportunidades. Por lo tanto, las fiestas decembrinas resultan ser para muchos la mejor manera de agradecer por los amigos, la familia, el trabajo y la vida.

Es así como los hoteles, uno de los más afectados por la pandemia, y todo el sector turismo, han preparado muy buenas propuestas para celebrar Navidad y Año Nuevo, ya sea en sus propias instalaciones o a domicilio, y vivir en casa una noche especial.

“Desde Movich Hotels conocemos la importancia y el valor que tiene para las personas el poder cambiar de ambiente y celebrar con todas las comodidades estas fechas especiales. Por eso, y teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad con el fin de cuidar la salud de nuestros clientes y visitantes, hemos diseñado algunos planes para que quienes así lo deseen puedan celebrarlas en nuestros hoteles”, dice Juan Fernando Stozitsky, CFO de Movich Hotels.

Con una deliciosa cena bufé, acompañada de una copa de vino y ambiente amenizado con música en vivo, el Casa de Alférez en Cali invita a vivir la auténtica magia de la Navidad en el único hotel de la ciudad que pertenece a la exclusiva red mundial Small Luxury Hotels. Y para darle la bienvenida a 2021 podrá disfrutar de distintos platos especiales bufé, mesa de agüeros, cotillones y música en vivo, además de brindar el servicio de guardería para niños.

Por otro lado, nada como vivir las festividades en una ciudad llena de magia, historia y encanto como la Ciudad Amurallada, allí en el Hotel Movich Cartagena de Indias, ganador del premio Luxury Small Hotel en los Annual World Luxury, podrá disfrutar de una cena a cuatro tiempos, uvas, cotillones, copa de vino, champán y música en vivo.

También puede celebrar la Navidad y el fin de año disfrutando de una deliciosa cena con menú a la mesa en tres tiempos, copa de vino espumoso, cotillones, uvas, música en vivo y rifas en el icónico Hotel Intercontinental de Medellín, donde podrá disfrutar de una maravillosa vista a la capital antioqueña y amplias zonas comunes, como la piscina más grande del sector hotelero de la ciudad y sus jardines.

Para aquellos que desean cambiar de aire y escapar de la ciudad principal, el Hotel Movich Las Lomas, ubicado en Rionegro, ofrece el mejor servicio para disfrutar en un ambiente campestre de las festividades. Con una cena a cinco tiempos, copa de vino, champán y música en vivo festeje la Nochebuena. Y para recibir 2021 nada mejor que un coctel de bienvenida, menú a la mesa en cuatro tiempos, copa de vino, bono de cortesía, rifas y música en vivo.

Y aunque sea lejos de casa, es importante vivir las fiestas en un lugar especial, colorido y con todo el servicio de alta calidad donde se sienta el espíritu navideño, el Hotel Movich Pereira lo espera para brindarle una deliciosa cena a la mesa con música en vivo, rifas y souvenir para festejar la Nochebuena. Y para darle la bienvenida a 2021, el hotel ofrece cena a la mesa, copa de vino, música en vivo, uvas, shows y rifas.

Para los más fiesteros una buena opción son las celebraciones de Año Nuevo con Open Bar, tapas, brunch y DJ en vivo en el Sophia Hotel Cartagena con dos eventos para adultos: “New Year Eve Open Bar” y “Drunk Brunch”.

Las celebraciones se iniciarán el 31 de diciembre a las 8:00 p.m., con “New Year Eve Open Bar”, una actividad que incluye bar abierto y una selección de tapas y canapés a cargo de la chef ejecutiva Melissa Rodríguez Reales.

La actividad se realizará en el pool side con un aforo máximo de 25 personas y tendrá música en vivo con DJ y ritmos de Chill Out y Deep House.

Mientras que el 1° de enero, de 11 a.m. a 6 p.m., los visitantes podrán disfrutar de un “Drunk Brunch” compuesto por menús tipo brunch, así como mimosas, margaritas, mojitos y cervezas ilimitadas.

La celebración también será en el pool side, con un aforo máximo de 20 personas.

Por otro lado, Mercure Santa Marta Emile, una de las marcas pertenecientes a Accor, tiene preparado para el 24 de diciembre una cena especial de Navidad que iniciará con una copa de vino espumante y un menú navideño tipo gourmet. La ambientación incluye “Show de Navidad” de 45 minutos a cargo de Papá Noel y sus amigos.

Mientras que para la noche del 31 de diciembre ofrecerá una experiencia de fin de año llamada “San Silvestre por el Mundo 2020”, un delicioso recorrido gastronómico por seis destinos: Colombia, Francia, Italia, España, México y Asia con copa de vino para la cena y copa de vino espumante para el brindis de medianoche, uvas y cotillones.

“Como es tradicional en el Mercure Santa Marta Emile, este año hemos preparado dos experiencias inigualables para disfrutar en familia el Caribe colombiano”, dice Alejandro Spinelli, gerente general del hotel. Y añade que “ambos shows contarán con las más estrictas medidas de control de aforo, distanciamiento social y bioseguridad para que nuestros visitantes tengan plena confianza y disfruten en grande. Se trata de eventos exclusivos en un entorno íntimo y seguro”.

Asimismo, Sofitel Legend Santa Clara, otro hotel Accor, lanza sus planes para la celebración de las tradicionales fiestas de diciembre, que inician con el concierto de Navidad de la Fundación Tocando Puertas y finalizan con la bienvenida a 2021.

Para esta ocasión, el chef Dominique Oudin y su equipo de cocina han preparado un festín gastronómico que se puede disfrutar al aire libre, dispuesto por el hotel, rodeado de naturaleza e historia, que además cumple todas las medidas de bioseguridad, gracias a los protocolos All Safe, validados por Bureau Veritas, o también con la opción del servicio a domicilio con “Santa Clara a tu mesa”, donde podrá tener esta atractiva propuesta gastronómica en casa.

Según Nicolás Pesty, gerente general del hotel, “es tradicional la celebración de diciembre y nos sentimos felices de recibir a nuestros huéspedes, residentes de Cartagena, además de los visitantes de otras ciudades para que disfruten a plenitud de estas fiestas que buscan entregar alegría a las personas a través de una gastronomía colombiana con productos locales. Serán unas noches excepcionales que los harán vivir experiencias legendarias”.

Una muy buena opción para quienes estarán en las fiestas en Bogotá es la del Hilton Bogotá Corferias, el cual agregó a su portafolio de servicios la línea “Catering to go”, la cual cuenta con una gran variedad de ensaladas, entradas, platos fuertes y postres casi finalizados para regenerar en casa.

Javier Cárcamo, chef ejecutivo, lideró esta iniciativa para entregar el mejor sabor y calidad para los habitantes de Bogotá y sus alrededores.

Toda la variedad de platos, con deliciosos y frescos ingredientes son empacados en bolsas biodegradables con una elaborada técnica al vacío, la cual conserva de manera única la calidad, los sabores y las texturas de los platos para entregar un producto de primera calidad. Alimentos como carnes mantienen el término de cocción solicitado por el cliente y los ingredientes de las ensaladas llegan frescos y crocantes.

“No es necesario ser un experto en la cocina, ya que hemos creado ‘Catering to go’ para todo tipo de público. Los platos incluyen una detallada instrucción para su preparación, lo cual hace el consumo de estos alimentos rápido y fácil. Almuerzos empresariales, cenas de Navidad y Fin de Año, y ocasiones especiales son el motivo perfecto para comer como si se estuviera en nuestro hotel”, afirma Nicolás Aieta, director de ventas y mercadeo en el Hilton Bogotá Corferias.

Los platos son cuidadosamente elaborados y transportados por empresas especializadas en este tipo de delivery, lo cual asegura una excelente entrega, que además cumple con todos los protocolos de bioseguridad del Gobierno y el programa Hilton Clean Stay.

Además, con el objetivo de conservar y resaltar los productos locales y nacionales, el menú cuenta con ingredientes y platos muy colombianos: puré de arracacha, lomo Biche en salsa de café 100 % colombiano, ropa vieja cartagenera y opciones vegetarianas son algunas de las opciones dentro de este servicio.

Por otro lado, el servicio de catering entregado en la puerta de los invitados de empresas que realicen sus eventos de manera híbrida, cenas familiares a domicilio con todos los protocolos de bioseguridad y cenas de manera presencial dentro de las instalaciones, que incluyen platos como pechuga de pavo rellena o ceviche cartagenero, son las opciones empacadas y disponibles, con todas las medidas de sanidad que ofrece el hotel Hilton Cartagena a locales y turistas.

Mientras que los hoteles de Marriott International en Colombia se visten de gala en estas fiestas con creaciones especiales de sus chefs para que tanto huéspedes como visitantes puedan degustar de la más selecta gastronomía durante Navidad y Año Nuevo.

Además, las propiedades tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica y el Caribe tendrán condiciones especiales en estadías hasta el 31 de diciembre como parte de la campaña “La magia está llegando” y con la meta de ser sede de cálidas reuniones familiares, respetando los protocolos de autoridades locales y alineados con el compromiso con la limpieza de Marriott International.

Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida le propone celebrar las festividades decembrinas al ritmo y sabor del Caribe colombiano, aprovechando “Redescubre lo local”, una tarifa preferencial para nacionales y residentes. Aunado tendrá cenas especiales para Navidad y Año Nuevo.

En esta época decembrina, donde el compartir es tan importante, el hotel estará donando regalos navideños a niños y niñas entre los 2 y 11 años del barrio Las Tunas, como resultado de una campaña llamada “Sonrisas por juguetes”.

W Bogotá, por su parte, celebra la temporada con increíbles experiencias, que además de iluminar la noche en familia o con amigos bajo menús All You Can Drink y All You Can Eat, también es una oportunidad para devolver y aportar algo de vuelta, apoyando a los productores colombianos con tres estaciones especiales.

Del 24 al 27 de diciembre, W Bogotá apoyará a los productores locales con una estación de papas boyacenses, en apoyo a los paperos de esta zona del país y su crisis actual; los pescados que se utilizarán serán de pescadores de San Andrés y Providencia, y los productos derivados del ñame, yuca y maíz en apoyo a la superproducción de Montes de María, en el departamento de Bolívar.