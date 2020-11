Ir de compras, un plan seguro e infaltable en su viaje a Florida

Ya sea para adelantar los regalos de Navidad o para comprar su ropa, accesorios o artículos de tecnología favoritos... en su viaje a Florida puede aprovechar para destinar un día para visitar outlets y comprar productos a muy buen precio. Recomendaciones para una visita segura.

Para los colombianos que planean visitar Florida esta temporada, las compras del Black Friday son imprescindibles. El próximo 27 de noviembre se celebrará esta fecha tan esperada, que tradicionalmente ofrece increíbles descuentos y este año, brindará todas las medidas sanitarias para dar seguridad a los visitantes de los centros comerciales.

Ya sea para comprar regalos de Navidad para su familia y amigos o para comprar ropa, accesorios o artículos de tecnología, es casi una regla destinar al menos un día de viaje para visitar centros comerciales y outlets y comprar productos a muy buen precio.

Por eso, estos son algunos aspectos que debe considerar antes de planear sus días de compras en el Estado del Sol:

Encontrará servicio de wifi gratuito mientras recorre los centros comerciales en busca de sus productos favoritos.

La mayoría de los outlets y malls, ofrecen libretas con cupones de descuentos en diferentes marcas y mapas para desplazarse efectivamente. No deje de revisarlos.

Antes de que empiece el Black Friday o previo a su día de compras, puede hacer una lista de los productos que le gustaría comprar y las tiendas que quiere visitar. Así tendrá un recorrido más claro y evitará perder tiempo. Muchos de estos lugares son más grandes de lo que uno se imagina.

Visite el sitio web de cada centro comercial para conocer qué tipo de precauciones sanitarias están adoptando durante esta época.

La mayoría de los malls y outlets cuentan con plazoletas de comidas que ofrecen una amplia variedad de menús y todas las medidas de bioseguridad para disfrutar durante el día de compras. Es recomendable consultar los horarios en la web de cada centro comercial.

En las diversas tiendas es posible hacer los pagos de las compras con efectivo o con tarjeta de crédito (solo debe tener en cuenta que antes de salir del país debe informar a su banco sobre posibles compras en el exterior para evitar inconvenientes a la hora de pagar).

Adicionalmente, encontrará cajeros automáticos por si prefiere hacer retiros en efectivo.

Para los más pequeños de la familia, los centros comerciales ofrecen diferentes actividades y atracciones para garantizar su entretenimiento mientras realiza sus compras.

Si planea alquilar un auto para sus vacaciones, tenga en cuenta que la mayoría de los centros comerciales ofrecen estacionamiento gratuito para sus clientes. Es importante saber que también cuentan con instalaciones para personas con discapacidad.

Por otro lado, si desea utilizar otro tipo de transporte, tenga en cuenta que algunos centros comerciales y puntos de venta cuentan con autobuses que se encargan de transportar a los visitantes desde determinados puntos de recogida. Puede consultar los detalles de este servicio en la web del centro comercial de su interés.

En esta guía completa en español puede encontrar más información de centros comerciales y outlets como St. Augustine Premium Outlets, International Plaza en Tampa, The Mall at Millenia en Orlando, Tanger Outlets in Daytona Beach, Sanibel Outlets en Fort Myers, Sawgrass Mills, Aventura Mall, Palm Beach Outlets, entre otros.