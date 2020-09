Nuevos estándares para la realización de eventos en hoteles de América Latina

Como parte del sello Feel Safe at NH, NH Hotel Group estableció nuevos protocolos en el segmento MICE (Reuniones, incentivos, convenciones y eventos) aplicando estrictas medidas sanitarias y de seguridad, con nuevos montajes en sus salas y formatos adaptados para sus servicios de alimentos y bebidas, entre otros.

NH Hotel Group, consolidado operador multinacional y una de las compañías hoteleras urbanas de referencia en Europa y América, renueva su propuesta para el segmento MICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Eventos ) a través de su sello Feel Safe at NH, el plan de medidas que actualizó protocolos sanitarios y de seguridad frente a la crisis sanitaria.

“Para rediseñar la experiencia MICE, hemos realizado alianzas estratégicas con proveedores –como SGS y Diversey– con quienes desarrollamos nuestro propio sello de Salud y Seguridad; con el foco en nuestros clientes MICE, identificando sus necesidades y teniendo en cuenta sus ideas y opiniones; así como atendiendo las legislaciones vigentes globales y locales, y las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud.” asegura Christian José Daghelinckx, Managing Director América de NH Hotel Group.

Bajo la filosofía de Always Yes! Los equipos de NH Hotel Group cuentan con todas las herramientas y el conocimiento para hacer de los eventos, experiencias memorables, ahora junto con el sello Feel Safe at NH, además de implementar todas las medidas de seguridad e higiene, se les ha dado una nueva mirada a las increíbles instalaciones de las propiedades, aprovechando espacios como terrazas, piscinas y restaurantes como nuevos escenarios para reuniones y eventos.

Además, con una fuerte apuesta en la tecnología, la compañía asegura equipamiento de alta calidad junto con servicio de internet mejorado, esto de cara a una de las tendencias más fuertes de la industria: los eventos híbridos. Tan sencillo como imaginarlo, NH Hotel Group se encargará del resto.

Feel Safe at NH es el resultado de la readaptación de más de 700 estándares operativos, los cuales en revisión y avalados por SGS, empresa global líder en certificación, aseguran estancias y eventos seguros.

Para la industria MICE, Feel Safe at NH ha rediseñando la experiencia con el cliente, desde la planeación y atención al cliente hasta la ejecución del evento o reunión, siempre acompañados por el equipo de expertos de la compañía para resolver cualquier tipo de inquietud y asegurar eventos impecables con atención en todo el detalle.

Con equipos de tecnología avanzada, nuevos montajes y herramientas que facilitan la logística tanto para los organizadores como para los asistentes, Feel Safe at NH MICE, garantiza espacios seguros tanto para clientes como para colaboradores. El plan ha incluido todos los aspectos para que, a medida que las autoridades locales lo permitan, el turismo de reuniones retome actividades siguiendo las máximas garantías de seguridad tanto para clientes como para colaboradores.

Bajo 10 pilares operativos, Feel Safe at NH MICE, se resume en lo siguiente:

Limpieza y desinfección intensiva en espacios MICE: siguiendo prácticas médicas y certificado por SGS, así como también alineado con los requisitos de salud nacionales y de la OMS, las salas de reuniones y las áreas de descanso se desinfectan cada día antes y después de cada evento y durante el refrigerio. Todos los equipos, cajas y suministros se desinfectan antes de ingresar a las instalaciones del hotel. Nuevos protocolos de seguridad para asistentes con dispensadores de desinfectante para manos, disponibles en entradas y salidas principales, y protocolos para evitar la congestión en áreas de alto tráfico, como llegadas y salidas programadas de grandes grupos. Nuevos montajes en salas de reuniones, con capacidades máximas ajustadas y disposiciones que garanticen el distanciamiento social entre los asistentes, puertas y ventanas abiertas en tanto sea posible para facilitar el flujo de aire, además de equipo de protección personal disponible a pedido del cliente. Conceptos seguros de alimentos y bebidas con una nueva oferta creativa de almuerzos y cenas y opciones elaboradas en las instalaciones del hotel, comida en formatos para llevar y porciones individuales, ofertas adaptadas para grupos deportivos, eventos sociales, bodas y otros encuentros sociales evaluando cada pedido y alineándolo con las políticas y procesos de seguridad necesarios. Innovación y mejora de herramientas tecnológicas que faciliten las reuniones híbridas, a través de una mayor inversión en servicios de conexión a Internet resistentes a grandes reuniones online, conferencias y webinars. Servicio de asesoramiento para la selección de espacios basado en criterios de sitios abiertos (terrazas, rooftops, jardines, áreas de piscina) y asistencia sobre regulaciones locales de salud y viajes. Flujo de comunicación optimizado, con un intercambio claro, consistente y mejorado con los clientes sobre nuevos protocolos a través de diferentes canales y señalización en los espacios MICE. Preparación de los equipos de trabajo, con un monitoreo continuo del bienestar del personal y el seguimiento de pautas para todos aquellos con contacto directo con los invitados (distanciamiento seguro, uso de elementos de protección personal, desinfección de manos). Protocolos para servicios con empresas tercerizadas: se requiere que también sigan protocolos de seguridad y respeten los del hotel mientras se encuentren allí. Refuerzo en mantenimiento técnico en las áreas MICE y de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

En sus propiedades de América latina -ubicadas en las principales ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y Santiago de Chile NH Hotel Group ofrece alrededor de 33 mil M2 destinados a eventos y convenciones distribuidos en alrededor 276 salones y 25 espacios al aire libre como rooftops, terrazas, jardines y áreas de piscina.

Todos perfectamente condicionados para llevar a cabo eventos sociales, corporativos y de reunión. Con más de 8 mil M2 al aire libre, NH Hotel Group ofrece alternativas seguras que además acompañan increíbles vistas, brindando los mejores escenarios para hacer de los eventos, experiencias memorables y seguras.