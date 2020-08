Paradisíaca isla reabre sus puertas solo para visitantes que hayan tenido COVID-19

View this post on Instagram

A administração de Fernando de Noronha anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 27 de agosto, a reabertura do turismo para a partir do dia 01/09. Todos os cuidados serão tomados para receber os turistas. Continuamos trabalhando firme para que as vidas das pessoas estejam protegidas da pandemia. Arraste as imagens e siga as orientações.