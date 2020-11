Desde nuevas aperturas de hoteles hasta experiencias sociales seguras y distantes para todo tipo de viajeros, Riviera Nayarit, en México, ofrece muy buenas alternativas para unas vacaciones inolvidables.

Como uno de los primeros destinos en recibir el Sello de Viaje Seguro del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la Riviera Nayarit está bien preparada para recibir con seguridad a los viajeros internacionales y nacionales.

Además, como muchas señales apuntan a un rebote de los viajes en 2021, Riviera Nayarit se prepara para recibir de nuevo a los viajeros con nuevas y emocionantes ofertas, mayor conectividad de las aerolíneas, experiencias al aire libre y más. Como destino de playa emergente de México que ofrece 200 millas de costa prístina del Pacífico, pueblos mágicos, santuarios naturales y lujosos alojamientos de hotel resort, a continuación, se presentan las principales razones por las que los viajeros deben optar por una escapada relajante, pero segura, a la costa del tesoro de México en 2021.

“Esperamos que el 2021 sea el año de los viajes, después de que tantos estuvieran confinados en casa y perdieran la oportunidad de aventurarse, especialmente a nivel internacional, en el 2020”, dijo Marc Murphy, director general de la CVB de la Riviera Nayarit.

“Con un aumento en los límites de capacidad de los hoteles, más conectividad con las aerolíneas, nuevas aperturas de hoteles y medidas de seguridad, estamos preparados para dar la bienvenida a los viajeros que regresen a la Riviera Nayarit”, añadió.

Apertura de nuevos hoteles:

Riviera Nayarit amplió su lista de hoteles en la región con la apertura el 1 de septiembre del Conrad Punta de Mita, de 324 suites, que es el primer resort de la marca Conrad en México y el segundo de la marca Conrad en el país. El 1 de noviembre, el muy esperado One & Only Mandarina debutó con 104 villas y 54 casas privadas. Está entre los primeros en tener residencias One & Only en el mundo y más tarde incluirá un Club de Polo y Hípica Mandarina de clase mundial.

En noviembre de 2021, Auberge Resorts Collection abrirá la ultra lujosa propiedad de 59 suites Susurros del Corazón en Punta de Mita, mientras que el Dreams Punta de Mita Resort & Spa, de 415 habitaciones, y el Secrets Punta de Mita Resort & Spa, de 200 habitaciones, también abrirán sus puertas en el segundo trimestre del año. El primer complejo Delta by Marriott con todo incluido también llegará a Riviera Nayarit en 2021, reabriendo y transformando completamente el anterior Grand Matlali Hills Resort & Spa, situado en la ladera de la colina en La Cruz de Huanacaxtle.

Experiencias socialmente distantes y encuentros con animales

Con kilómetros de playas desiertas y un campo exuberante para disfrutar del aire fresco, la Riviera Nayarit de México es un destino ideal para el distanciamiento social. Desde ciclismo de montaña a través de la exuberante jungla y el surf en las hermosas playas o disfrutar de un tour privado de observación de aves para observar una variedad de bellas especies, especialmente de octubre a marzo, la costa del Pacífico de México tiene numerosas opciones para disfrutar de las actividades cómodamente y a una distancia segura de los demás.

Una de las experiencias más impresionantes tiene lugar de diciembre a marzo, cuando los visitantes pueden hacer un recorrido privado para ver las ballenas mientras migran por las aguas de la Riviera Nayarit entre Tecuala y Bahía de Banderas para alimentarse, aparearse o dar a luz.

Otra forma de reconectarse con la naturaleza en la Riviera Nayarit es acampar en el deshabitado Parque Nacional de la Isla Isabel. Accesible en barco desde la costa de San Blas, la reserva natural de Isla Isabel ofrece actividades como el snorkel, la pesca, las caminatas, la observación de aves y mucho más. Para los viajeros activos, la Academia Internacional de Vela, con sede en la ciudad de La Cruz de Huanacaxtle, ofrecerá una variedad de lecciones privadas de navegación en diferentes niveles para niños, adolescentes y adultos.

(Lea también: Riviera Nayarit presenta la Guía de Mejores Prácticas y Bienestar Turístico)

Estancias prolongadas y alojamientos privados

Para aquellos que quieran prolongar su visita el próximo año, el destino tiene varios alojamientos para elegir. En el Four Seasons Punta Mita, los huéspedes pueden registrarse en una de las residencias privadas de la propiedad, con transporte al aeropuerto y un crédito para compras (para estancias de siete o más noches). Las residencias tienen de tres a cinco dormitorios, con cocinas completas y piscinas privadas.

Otra opción digna de mención es Imanta, un elegante resort boutique que cuenta con villas de tres habitaciones con piscinas privadas, así como con una serie de suntuosas suites escondidas individualmente en las colinas a lo largo de la orilla, creando un paraíso felizmente aislado.

Los viajeros pueden reservar su propia villa privada en el recientemente estrenado One&Only Mandarina, que tiene una colección de 104 villas y casas en los árboles. Mar al Cielo es otro excelente refugio privado situado en 11 acres de paraíso selvático frente a la playa, perfecto para dos personas que sueñan con unas vacaciones encantadoras.

Las familias interesadas en reubicar su educación remota y trabajar en el paraíso también tienen varias opciones con el Conrad Punta de Mita, St. Regis Punta Mita Resort, y Grand Velas Riviera Nayarit, que ofrecen programas de estadía prolongada, retiros totalmente equipados y salas de juntas con espacio de oficina, y clases de educación en el hogar para los más pequeños.

Mayor conectividad con las aerolíneas

En los próximos meses, la conectividad aérea de los Estados Unidos y Canadá con los vuelos del Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz (PVR) se está restableciendo con la adición de algunas nuevas rutas. Los vuelos de Centro y Sudamérica han reiniciado operaciones a la Ciudad de México con cómodas conexiones al aeropuerto internacional Gustavo Diaz Ordaz.

