“Staycation”: vacaciones sin salir de la ciudad. Opciones en Bogotá

Ahorrar costos, la pandemia y la sostenibilidad han hecho que la “staycation” cada día cobre más importancia. ¿De qué se trata esta tendencia y cómo disfrutar de lo que nunca ha tenido tiempo?

“He estado de vacaciones, pero en lugar de irme de viaje me he quedado donde vivo”, es una de las afirmaciones que no solo traduce el modismo anglosajón que combina stay (quedarse) y vacation (vacación), sino que también es una de las tendencias que cada día capta más seguidores en el mundo.

Para muchos, empacar maletas, hacer trámites de documentos, ir a un aeropuerto o destinar varias horas en carretera les produce más estrés que placer, por lo tanto, la staycation les ha resultado una gran alternativa para descansar, vivir experiencias transformadoras y disfrutar de lo que nunca han tenido tiempo, sin salir de la ciudad.

“Con esta tendencia consumimos productos turísticos y actividades en nuestra ciudad, como museos, restaurantes, parques o acudimos a eventos culturales en un período de vacaciones o de descanso”, asegura Josep María Capella, docente de Ostelea, escuela de management en turismo.

Entonces, en tiempos de ansiedad y trabajo extra, ¿por qué no tener unos días de descanso con las comodidades de un hotel, ahorrando costos de transporte y evitando el estrés por estar lejos de casa o en un espacio inseguro?

Según el metabuscador Kayak, las staycations son ideales cuando no queremos invertir un gran presupuesto o no podemos viajar lejos debido al factor del tiempo.

“Se puede disfrutar del período de descanso yendo a un nuevo restaurante, viviendo un día de spa o viviendo una nueva experiencia. Otra opción muy elegida que puede condensar varias es pasar un fin de semana en un hotel y disfrutar de la atención, las amenities y el relax por fuera del hogar, dejándose consentir”, dicen desde Kayak.

Mientras que Josep María Capella reconoce que hay tres factores por los cuales este tipo de turismo ha cobrado relevancia. “Hay que analizar el comportamiento de los consumidores, que va variando porque va teniendo condicionantes diferentes que hacen que evolucionemos hacia mejores maneras de consumir los productos y servicios que necesitamos. Cuando digo consumir mejor, digo sobre todo alejarnos de un consumo masivo, desordenado y desbocado de todo tipo de productos hacia un producto más racional y con mayor satisfacción”, concluye el especialista.

En este caso, los tres factores que plantea el docente son el ahorro de costos en desplazamientos; la pandemia, que ha condicionado aspectos de la rutina diaria, entre esos, cómo disponemos el tiempo de ocio, cómo podemos sentirnos más seguros estando cerca de nuestro hogar y los protocolos de bioseguridad; y un tercer elemento que es la sostenibilidad.

“El hecho de no viajar a grandes distancia hace que ahorremos en CO2”, enfatiza Capella.

Conéctese con la leyenda de El Dorado

Bogotá y la región central tienen una amplia oferta cultural, gastronómica y de naturaleza.

Sus restaurantes y hoteles de primera categoría, plazas de mercado con colores, sabores y aromas en cada comida, escenarios urbanos como bibliotecas, parques, museos, cementerios, calles y plazas históricas; lugares ideales para practicar el senderismo y el aviturismo, entre muchas otras opciones a sus alrededores como termales, pueblos protagonistas de la leyenda de El Dorado o la famosa Catedral del Parque de la Sal, en Zipaquirá, única en su tipo.

Asimismo, para quienes prefieren disfrutar de muchos atractivos en un solo lugar, a pocos kilómetros de casa podrá hospedarse en el W Bogotá, uno de los diez mejores hoteles del mundo y el cuarto mejor de Latinoamérica, según los Readers’ Choice Awards 2020.

El hotel es un atractivo turístico por sí solo, ya que desde que cruza la puerta podrá sentir la conexión con Colombia y una de sus leyendas más icónicas, la de El Dorado, pues su decoración disruptiva y cuidadosamente pensada le permitirán sentirse cerca de los protagonistas muiscas.

Las habitaciones y suites, inspiradas por las lujosas ceremonias de las tribus antiguas y las balsas que flotaban en el lago Guatavita, los vibrantes bares y restaurantes, la piscina y el spa son el escape perfecto en Bogotá para sumergirse en la moda, el diseño, el lujo y el estilo que han caracterizado al hotel ubicado en Usaquén.

Opciones para todos

Entre los planes de estadía que ofrecen para unas vacaciones bioseguras sin salir de la ciudad está el staycation, que incluye, entre otras, experiencia culinaria para dos, botella de vino espumoso y otras actividades exclusivas como Secret Cinema & Wine Tasting; o el plan “Do Not Disturb”, donde, entre las múltiples opciones de actividades, podrá vivir el “In-Room Vinyl Menu”, una experiencia única en su tipo, que nació en Colombia y espera ser replicada a escala global.

Allí, los melómanos podrán llamar y pedir los vinilos que deseen, que le llevarán a su habitación con un tornamesa y un coctel cuidadosamente curado para vivir una experiencia multisensorial que marida la música con el mundo de la coctelería.

Para los más fiesteros está “Own The Night”, donde vivirá con sus amigos un amanecer lleno de música, cocteles y glamur, con todos los protocolos de bioseguridad; y, si lo suyo es la comida, puede optar por el “Sweet Dreams Weekend Package”, donde, entre otras, podrá disfrutar ilimitadamente de sushi, tacos y postres, entre otros, y licores como cervezas BBC, gin & tonics y lulo mojitos.

Otras opciones se encuentran en el Away Spa, donde podrá escaparse de su cotidianidad para desintoxicarse y recargar energías, ya sea en la piscina, que se asemeja a la laguna de la leyenda, donde el agua refleja destellos dorados, o con un masaje de productos suntuosos, que con sus elementos naturales evocan los rituales legendarios en un escenario lo suficientemente lujoso como para sentirse el rey o la reina de El Dorado.

Experiencias ideal para reconectarse con la escena local, consigo mismo y con su compañía. Staycation, otra forma de viajar sin alejarse de casa.

