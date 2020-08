Regulación sobre los apartamentos que se rentan a través de plataformas o de forma directa. Se debe buscar alguna forma de regulación; definitivamente no podrán cumplir con las normas de bioseguridad, y no se puede dejar una brecha que genere inconvenientes para el destino en cuanto a temas de posible contagio. Así mismo, se requiere una regulación general para los establecimientos en las islas, pues se dio un crecimiento acelerado de oferta, y algunos productos no responden a las expectativas del nuevo turista.