Viajar a través de los libros, la travesía de un colombiano por 86 países

1.310 días duró el recorrido que hizo el ingeniero Santiago Trujillo Pereira por 86 países y que luego plasmó en el libro #Me lo contó un Viajero. Estas son algunas de sus mejores experiencias y recomendaciones.

Darle la vuelta al mundo es el gran sueño de muchos, y aunque varios planes se han detenido por la pandemia, para algunos ese sueño sigue intacto, y, al contrario, han aprovechado estos días de cuarentena para planear su próximo destino.

Así mismo, muchos viajeros se las han ideado para seguir recorriendo y conociendo nuevos destinos a través de recorridos virtuales, podcast, series y libros. Por eso, #Me lo contó un viajero, es un recomendado para estos días donde los viajes físicos están paralizados, pero la ilusión por recorrer el mundo sigue latiendo.

El ingeniero, mercadólogo y ahora viajero Santiago Trujillo Pereira, reúne en este libro sus experiencias de vida en torno a los viajes, con ese deseo que postergaba por el temor de abandonar la seguridad de lo conocido y que finalmente lo llevó a renunciar y vivir una aventura de 1.310 días alrededor del mundo, ajustando 86 países a lo largo de su vida.

En el libro y bajo el subtítulo “Cómo es la historia del viajero”, cuenta su vida en torno a los viajes con errores y aciertos, y con “la idea de compartir sus vivencias e inspirar a otras personas que les gusta viajar o que quieren conocer del proceso que incluye esfuerzo, sacrificios y aprendizajes y que se obtienen al seguir lo que dicta tu corazón con perseverancia”, dice Santiago Trujillo.

“He querido plasmar mis experiencias relacionadas con los viajes y las personas que han aportado de alguna forma a cumplir el gran sueño de darle la vuelta al mundo y hacer un viaje interior muy valioso, porque creo que mis recuerdos pueden entretener y ser un ejemplo de inspiración y motivación”, añade el viajero.

Más allá de los aspectos puramente anecdóticos, las experiencias son lecciones de vida. En #Me lo contó un Viajero se explican hechos reales, historias que han ocurrido, sustos, dificultades y aprendizajes que pueden ayudar a otros a cumplir sus sueños y a llevar a cabo cualquier proyecto que tengan en mente.

"Cuando una persona logra algo significativo pareciera que ha sucedido por arte de magia, de un día para otro y nada más lejos de la realidad", señala el autor, recordando que "sus vivencias transmiten que hay esfuerzo, temores a vencer, constancia y persistencia para lograrlo".

Más allá de describir el lado más vivencial y cotidiano de este viajero, el autor ha querido también responder muchas preguntas y contar experiencias prácticas sobre cómo ahorrar, planear, la elección de los lugares para ir y formas de transportarse, las diferentes etapas del viaje, el antes, durante y después de regresar, la importancia de soñar y ser perseverante incluso ante situaciones como la que atravesamos actualmente.

Santiago, actualmente se enfoca en promover destinos turísticos, viajes sostenibles y motivar personas a través de sus fotos en sus cuentas de Instagram y Facebook. El libro está a la venta desde el 7 de agosto.

¿De dónde nace su pasión por los viajes?

Mi deseo por viajar viene desde que estaba pequeño, porque me gustaba mucho salir a los parques, en el barrio Carlos E. Restrepo de Medellín, para explorar y divertirme: me subía a los árboles, jugaba con carritos en la arena y con amigos creábamos historias dejando volar nuestra imaginación de niños. Además, creo que represento muy bien a los Sagitario, es un signo muy inquieto, curioso, que nos gusta aprender, explorar, pasear, buscar la aventura y disfrutar la vida. Las vacaciones me generaban mucho placer, energía y motivación. Y ahora viajar se convirtió en mi pasión y estilo de vida, pues para mi cada día es todo un viaje, donde se puede aprender y disfrutar mucho, si sabes enfocar tu atención.

(Lea también: ¿Por qué nos alegra viajar?)

¿En tiempos de pandemia, ¿cómo viajar por medio de un libro?

Es una excelente manera de nutrir nuestro intelecto. Las palabras de un libro nos pueden aportar y enseñar muchas cosas, a veces incluso, nos pueden transportar a los lugares que describe, a través de las historias que cuentan.

Pueden aportar para hacer volar su imaginación y que se traslade a esos momentos, o conectarse con recuerdos o anhelos, y así, también visualizar donde le gustaría estar y preparase para lograrlo. Un libro condensa un mar de conocimiento que permite aprender cosas nuevas desde una perspectiva diferente y con total atención. Es una excelente forma de viajar a través de las palabras del autor.

¿Cuál ha sido el viaje que más recuerda?

Es una pregunta compleja, pues recuerdo muchísimos viajes espectaculares y escoger uno solo es complicado, pero en este momento quiero compartir uno muy especial que tuve en Mongolia, pues a pesar de que implico muchos retos que superar, dejó mucha satisfacción y felicidad.

Es un territorio con paisajes espectaculares, además es el segundo país menos densamente poblado del mundo, y aún conservan la cultura nómada, donde algunos deben desplazarse según las estaciones (otoño, invierno, primavera, verano) para poder contar con los recursos. Siendo un buen ejemplo de viajeros natos, experimente conexiones muy bonitas con gente muy amables que me recibieron en su casa, una especie de carpa o tienda de campaña redonda (Ger o Yurta), a pesar de que no había un idioma en común siempre estaban dispuestos a darme la bienvenida. Igual tuvo también momentos muy retadores, que lo hacen inolvidable.

Pero definitivamente hay muchos lugares especiales, podría decir que el viaje que más recuerdo es ese que comenzó oficialmente el 2 de marzo de 2016 y terminó 1310 días después, el 3 de octubre de 2019, una vuelta al mundo llena de aprendizajes, retos y gratitud.

¿Cuál destino nacional y cuál internacional recomienda conocer?

En destinos nacionales uno que es muy especial para mí es el Parque Nacional El Cocuy, pues soy muy amante de las montañas nevadas y de los paisajes naturales muy bien preservados que maravillan los sentidos. Este es un paraíso que tenemos en Colombia y que debemos cuidar. Pero también hay muchísimos más, pues vivimos en un país lleno de riqueza y biodiversidad. Podría decir que Colombia es mi lugar favorito en el mundo y por eso quise volver para disfrutar más de él y también estar cerca de mi familia y de mi gente.

De todas formas, la lista es muy grande con destinos maravillosos en la Amazonia, la Orinoquía, el Caribe, la isla de Providencia, el espectacular Malpelo, el Pacífico y muchos otros destinos. Tuve que postergar una ruta que tengo planeada por Colombia, pero las personas que se animen a unirse, los invito a que estén pendientes y me contacten en mis redes sociales @santiviajasimplemente, para que vayamos a explorar juntos lugares mágicos de Colombia o recibir asesoría personalizada en viajes.

(Lea también: 7 pueblos para disfrutar del Paisaje Cultural Cafetero)

En destinos Internacionales, también hay bastantes para recomendar. Uno muy especial para mí es Nueva Zelanda, pues tiene unos paisajes alucinantes y fáciles de explorar, con una conciencia ecológica y de conservación muy elevada, además de una calidad de vida muy buena, pero también tengo muchos para recomendar, pues muchas veces los viajes dependen de nuestra actitud y la manera como nos conectamos con cada lugar que visitamos.

Menciono muchos favoritos en el libro que escribí como una forma de agradecer por todas las lindas experiencias vividas. Otro por ejemplo que me llena de felicidad al eliminar fronteras, pues ya no vamos a necesitar visa es Indonesia, un lugar lleno de islas paradisiacas y gente muy sonriente y amable.

Además de los libros y las fotos, ¿cómo más cree que podemos viajar sin salir de casa?

Además de los libros y las fotos, podemos viajar a través de la imaginación y la creatividad, a través de la meditación, del yoga, de la contemplación de los animales y plantas, viajamos también a través de los alimentos, pues ahora podemos aprender recetas nuevas de cualquier parte del mundo y ensayar en casa. A través del juego, de pintar, dibujar, viajamos a través de los recuerdos, los sueños y la escritura, pues cada uno de nosotros tenemos una historia que contar y si nos animamos a escribir, nos damos cuenta puede convertirse en un viaje que nos llene de emociones y es una manera de descubrir facetas diferentes para desahogarnos o compartir con los demás con los demás.

Yo he aprovechado el tiempo de cuarentena para viajar al interior, aprender nuevos conocimientos y habilidades, escribir, proyectarme donde me gustaría estar, compartir mi conocimiento, motivar positivamente para que, a pesar de las dificultades, haya manera de disfrutar del momento presente, con gratitud por poder respirar y estar vivos.

La situación actual es una oportunidad para prepararse, planear, aprender, reflexionar, innovar, colaborar y sobre todo realizar un viaje a nuestro interior, que nos ayude a conocernos mejor, a valorar mucho más las cosas simples de la vida como lo es la salud, los rayos del sol, un amanecer o atardecer y el hecho de estar vivos, una oportunidad para retarnos y encontrar la forma de superar las dificultades, salir fortalecidos y poco a poco cumplir los sueños que tenemos en lo profundo de nuestro ser.