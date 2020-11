Óscar Miguel Joya, alcalde de ese municipio santandereano, decretó toque de queda, luego de que los casos de coronavirus se dispararon. De los 490 casos activos, 40 son menores edad. Hay cuatro personas hospitalizadas.

Con la reapertura de varios sectores económicos del país, muchos colombianos han bajado la guardia con el COVID-19. En el municipio de Málaga, Santander, los casos de contagios van en aumento. Óscar Miguel Joya, alcalde de ese municipio santandereano, decretó toque de queda y ley seca, luego de que los casos de coronavirus se dispararon. De los 490 casos activos, 40 son menores edad. Hay cuatro personas hospitalizadas.

“Es una medida de choque que busca garantizar, por encima de cualquier cosa, la vida. Solo bajo esa perspectiva he tomado la decisión de decretar toque de queda. Si las circunstancias no cambian de aquí al 6 de diciembre nos veremos obligados a prorrogar la medida. Espero que no sea así. Es la tercera vez que se ordena un cierre parcial”, detalló Joya en un diálogo con la emisora regional Málaga Latina.

El toque de queda comenzó a regir desde el 25 de noviembre y va hasta el 6 de diciembre. El horario de restricción va desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de cada día.

“Tenemos 40 niños contagiados, algo imposible de entender. Esas vidas están en riesgo. En este momento hay cuatro personas hospitalizadas. Llamo a la ciudadanía y al comercio a seguirnos colaborando con las medidas de bioseguridad. Yo aspiro que con esta medida podamos contener los contagios”, agregó el mandatario.

#Alerta🚨 Aumentan los casos de covid-19 en el municipio. Hay 488 casos confirmados y actualmente se encuentran 176... Posted by Alcaldía Málaga on Tuesday, November 24, 2020

Las tradicionales ferias y fiestas que se celebran a comienzos de cada año fueron canceladas en Málaga con el fin de evitar más contagios por COVID-19. En Santander van 51.202 casos positivos para coronavirus, de los cuales 3.991 están activos.