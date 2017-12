Contenido comercial

60 años de Salsa

Llegó diciembre y con él los 60 años de la Feria de Cali. Una fiesta inclusiva pero exigente. Les exige a sus visitantes tener actitud en los seis días que dura y alma de parrandero para saber dónde continuar cuando todo parece haber acabado. En la Sucursal del Cielo las opciones de trago son variadas; sin embargo, la recomendación para los más fiesteros es que acompañen todos los eventos con whisky Old Parr.

Pues Old Parr es una marca que existe para brindar por la alegría de vivir, el whisky para aquellos que trabajan para vivir y no que viven para trabajar, esas personas que aman irse de fiesta y gozan las ferias de Colombia.

Este año, con el propósito de celebrar la alegría de la Feria de Cali, Old Parr estará presente con su gran Old Parrandón, a cargo de Guayacán, el 28 de diciembre, para festejar por el cielo este homenaje. También estará presente en el Salsódromo el 25 y 27 de diciembre, en el Superconcierto y en otras actividades más que se realizarán en las discotecas más famosas de la ciudad.

Uno de los eventos más importantes durante la Feria en sus 60 años es la celebración del día de bailar en el cielo, que se realizó el pasado 20 de diciembre. Una vez más, este emblemático evento tiene una agenda cultural que resalta la alegría característica del colombiano que celebra la vida al máximo y por eso Old Parr está ahí para vivirla con todos.

No hay nada mejor que vivir una feria acompañada de un buen trago, pero si la marca del licor tiene un sentido de identidad con la celebración, la sensación es mucho mejor. En este caso, la marca de whisky Old Parr busca festejar este gran aniversario de la ciudad, resaltando y amplificando cada una de las razones que hacen que las personas se sientan en la Sucursal del Cielo y vean que la marca es el mejor aliado para parrandear más y de una forma diferente, demostrando que la tradición no pasa de moda.

Hablar de Old Parr es hablar de amigos, fiesta y celebración y hablar de feria es hablar de música, sabor y tradición, cuando estos dos se unen se dice que del cielo llueve salsa.

La Sucursal del Cielo no se concibe sin su evento insignia. Diversos libros registran que la primera Feria de Cali duró desde el 6 de diciembre hasta el 13 de enero (la más larga registrada) y participaron 100 conjuntos musicales, 38 bandas, los coros del Tolima y la Sinfónica Nacional. Han sido seis décadas de picos altos y bajos, de momentos inolvidables, como cuando estuvo la rumbera eterna Celia Cruz, y de otros no tan gratos, como cuando en 1973 se pensó que la XVI Feria de Cali no se iba a realizar, ya que no había para ella apoyo moral ni económico.

“Por allá en el 57 dice la historia que empezó como medicina pa’ curar heridas de un hecho triste que el alma estremeció”… “En Cali se respira salsa de noche y de día”… “La música cura heridas, el baile alegra el alma”, son algunos de los apartes de la canción en homenaje a los 60 años de la Feria de Cali, llamada Que se sienta, en la que participan José Aguirre e invitados internacionales. La obra cuenta con la interpretación de la Cali Salsa Big Band y las voces de Alejandro Iñigo, Yan Collazo, Charlie Aponte, Tony Vega y Roberto Blades.

Una tradición que explica por qué el mundo piensa en Cali cuando busca pasar unos días de relajo con amigos o familiares y denota el sabor incomparable que caracteriza a los caleños, que va en sus genes, pero también en una tradición con 60 años de historia que ha motivado hasta a la persona más tranquila a suspender las actividades matutinas durante seis días para dejarse llevar por la música, el baile y la gastronomía que inunda las calles de la ciudad entre el 25 y el 30 de diciembre de cada año.

Tomar da alegría a la fiesta, pero no olvide que es importante que cuando tome no maneje, beba mucha agua y coma bien.