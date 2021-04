7 datos sobre la desaparición de Alexandrith en Cartagena

La adolescente de 15 años fue vista por última vez el pasado 19 de marzo en la capital de Bolívar. Las autoridades no la han encontrado ni han explicado las causas de su desaparición.

¿Qué pasó el 29 de marzo de 2021?

Alexandrith Sarmiento Arroyo, de 15 años, salió de su casa en el corregimiento de Bayunca en compañía de la pareja de su tía con rumbo a Punta Canoa, donde le enseñaría a conducir una moto. Él asegura que ambos estaban en un sector de la playa cuando se separó de la joven para ir al baño y que cuando regresó no la encontró en la moto, donde la había dejado esperando. Según el hombre, Alexandrith habría ingresado al mar y sugirió que se habría ahogado. Los familiares, sin embargo, no creen en esta versión. “La niña ahogada no está, ese señor debe responder por mi hija, porque yo no sé qué ha hecho, que por favor hable”, dijo el padre de Alexandrith, Alexander Sarmiento, en Caracol Radio. (Joven de 15 años está desaparecida en Cartagena hace cinco días)

¿Quién es el hombre que reportó la desaparición de Alexandrith?

Alexandrith salió de su casa junto a la pareja de su tía, un sujeto de 37 años. Familiares de la joven desconfían de su versión y la ponen en duda porque de ser cierto que supuestamente la joven se ahogó, su acompañante no pidió auxilio o ayuda a quienes se encontraban en la playa de Punta Canoa. Horas más tarde, el sujeto regresó al barrio y avisó que Alexandrith había desaparecido. “El hombre no dio la cara, solo mandó a decir que había desaparecido, lo que parece más extraño”, añadió el papá de la joven, Alexander Sarmiento. El sujeto, sin embargo, ha afirmado que no está escondido y que junto con su abogado ha colaborado con las autoridades para establecer el paradero de su sobrina política. (Caso Sara Sofía: Policía asegura tener nuevas pruebas que resolverían su desaparición)

¿Qué dicen las autoridades?

Según el secretario del Interior de Cartagena, David Múnera, las autoridades están buscando a Alexandrith y para ello están usando todas las herramientas tecnológicas. El funcionario agregó que se han realizado sobrevuelos en helicóptero con equipos y sensores para detectar movimientos en la zona de la desaparición y se ha recibido información de personas que está siendo usada para tratar de esclarecer este hecho. (Caso Sara Sofía: lo que se sabe de su desaparición)

Sin embargo, María Alejandra Arroyo, mamá de Alexandrith, le dijo a El Espectador que las autoridades no tienen ninguna pista sobre el paradero de su hija ni las causas de su desaparición. “No tenemos noticia de nada, ellos dicen que están averiguando, pero no hay una pista concreta. La gente nos ha dicho de todo, que la han visto en pueblos cercanos, que la han visto en la calle como indigente o que anda en una moto. Pero todas han sido noticias falsas”, afirmó Arroyo a este diario. Por su parte, el padre de la joven, Alexander Sarmiento, aseguró a El Espectador que solo quisiera saber dónde está su hija. “Es un misterio todo esto”, añadió el hombre. (Sara Sofía Galván y las otras niñas desaparecidas en Colombia)

¿Qué pide la ciudadanía?

La ciudadanía ha marchado por la ciudad exigiendo que Alexandrith vuelva “viva y sana”. Las manifestaciones se han desarrollado especialmente en la Plaza de la Aduana, frente a la Alcaldía de Cartagena, con el fin de que el alcalde de la ciudad, William Dau, priorice la búsqueda de la menor de edad. El “Movimiento amplio de mujeres y feministas en Cartagena y Bolívar” emitió un comunicado el pasado 26 de marzo asegurando que Alexandrith pertenece a la comunidad negra de Bayunca, zona rural de Cartagena, un territorio históricamente discriminado y empobrecido.

“Si bien reconocemos algunos esfuerzos que se vienen haciendo desde la institucionalidad, consideramos que aún no son suficientes. Se requieren respuestas inmediatas que se traduzcan en el hallazgo de la niña. Hasta la fecha no se ha generado ninguna orden decaptura ni se ha evidenciado ninguna actuación judicial encaminada al esclarecimiento de los hechos”, aseguró el movimiento en la misiva.

¿Por qué es peligrosa la zona donde desapareció Alexandrith?

El Movimiento amplio de mujeres y feministas en Cartagena y Bolívar concluyó que la desaparición de la joven puso de relieve las distintas violencias de las que son sujetas las niñas y mujeres de los pueblos de la zona norte de Cartagena, empobrecidos, racializados y sujetos de despojo. “A este contexto se suma la presencia de peligrosas estructuras de crimen organizado que tienen rutas y asentamiento en la zona de acuerdo a lo descrito por el Informe de Riesgo 002 de 2016 de la Defensoría del Pueblo”.

Dicho informe expone que la zona norte, de la que hace parte el sector de Punta Canoa, presenta “riesgos contra los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal, que se pueden materializar en amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, despojo de tierras, violencia sexual, reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

¿Quiénes son los ilegales en Punta Canoa?

La Defensoría afirmó en 2016 que en estos barrios de la zona norte existe un elevado flujo de personas que entran y salen, sin que exista trazabilidad de estos movimientos y que, especialmente los corregimientos y zonas rurales de La Boquilla, Arroyo de Piedra, Pasacaballos y Arroyo Grande (próximos a Punta Canoa), son vulnerables a violaciones de derechos humanos por las precarias condiciones de bienestar de la población, la débil presencia estatal y las acciones de los grupos armados ilegales, que aprovechan las ventajas estratégicas del territorio para desarrollar actividades ilícitas.

Se identificaron grupos armados posdesmovilización que se autodenominaban Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Rastrojos y Las Águilas Negras. Además, se observaron organizaciones criminales sin identificación alguna. Estos grupos ilegales, además, reclutan y utilizan ilícitamente a niños, niñas, adolescentes, para la explotación sexual o económica.

¿Dónde se puede dar información sobre Alexandrith?

Alexandrith mide aproximadamente 165 centímetros, es una joven morena, con cabello ondulado rojizo y largo. El día de su desaparición, ella vestía una camiseta negra y una pantaloneta gris con visos verdes. Si la ha visto, puede aportar información a las líneas 122 de la Fiscalía, la línea 123 o los celulares 3178941308, 3157280899, 3053563278 o al 3007323091.