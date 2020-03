ACNUR pide que la Unión Europea visibilice la crisis de refugiados venezolanos en Colombia

"Los refugiados vienen con lo puesto porque no tienen recursos debido a la crisis venezolana", dijo Jozef Merkx, representante de ACNUR en Colombia.

"Estamos aquí para llamar la atención sobre la crisis que estamos viviendo en varios países de América Latina, sobre todo en Colombia", subrayó Merkx en entrevista con Efe, en la que calificó la situación de "bastante dramática".

"Los refugiados vienen con lo puesto porque no tienen recursos debido a la crisis venezolana", señaló Merkx, quien remarcó que los venezolanos "no huyen de su país porque quieren, sino por la violencia y la inseguridad".

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se reunió con la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (UE), la Dirección General de Desarrollo y Cooperación y el Servicio Europeo de Acción Exterior, a quienes reconoció su labor como "grandes donantes de ACNUR" y les pidió "más fondos y apoyo político".

Por otro lado, Merkx alagó que Colombia haya "mantenido abiertas" sus fronteras y sido "muy proactiva" al dar respuesta a los migrantes venezolanos, cuyo principal problema reside en la regularización de su situación, según informó.

"Necesitan documentos que les permitan trabajar y tener acceso a la educación y la salud", subrayó Merkx, quien lamentó que "todavía hay un millón de venezolanos en situación irregular".

El objetivo de estos encuentros en la capital europea es, en palabras de Merkx, "mantener la visibilidad sobre esta crisis", la cual queda eclipsada por la "competencia" de otros movimientos migratorios como el que durante las últimas semanas se vive en la frontera de Turquía.

Según ACNUR, las cifras de ambas crisis migratorias "son muy similares", aunque la magnitud de la venezolana "es algo completamente nuevo para América Latina, donde nunca ha habido crisis de este tamaño", en palabras de su representante en Colombia.

"América Latina tiene muchas necesidades humanitarias y problemas de protección no solo por lo que respecta a los refugiados, sino en las comunidades que los reciben", especificó Merkx, quien recordó que "en Colombia todavía hay zonas que tienen muchos retos propios, ya que solo hace tres años que empezó el proceso de paz".

No obstante, Merkx señaló que los colombianos están aceptando a los refugiados "muy bien" porque no olvidaron que "muchos de ellos también fueron a Venezuela en un pasado no tan lejano para buscar protección y trabajo".

"Es un tema de reciprocidad, los colombianos saben que los venezolanos vienen por razones que están fuera de su control", aseveró.