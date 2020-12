Al menos 30 personas tendrán que ser evacuadas tras derrumbe de la vía Medellín - Bogotá

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) confirmó la noticia después de realizar los estudios geológicos de la zona.

El Dagran confirmó que cerca de 30 personas deben ser evacuadas de la vereda El Silencio en el municipio de San Luis, en Antioquia, debido al riesgo de otros deslizamientos de tierra como el ocurrido el pasado sábado 12 de diciembre.

El anuncio fue hecho por la entidad luego de que un equipo de geólogos realizara el estudio del terreno y ante la probabilidad de que se presentaran más derrumbes en la zona que afectaran a la comunidad.

Luego de que geólogos revisaran la zona se determinó que hay material inestable que aún no ha caído. Se evacuarán cerca de 30 personas para evitar un nuevo desastre. La vía Medellín-Bogotá continúa cerrada se recomienda tomar rutas alternas y a estar pendiente de @InviasOficial — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) December 12, 2020

Este hecho dejó un saldo de dos personas fallecidas. Se trata de un menor de siete años de edad y un adulto de 60 años. Además seis viviendas se vieron afectadas ante la caída de tierra y dos vehículos quedaron atrapados. En total son 16 las familias damnificadas por este evento generado por las lluvias que cayeron el fin de semana.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) aseguró que la vía Santuario - Ruta 45 estará cerrada hasta que se logre superar la emergencia y sea claro que el transito es seguro. Por ello se recomienda tomar la carretera alterna de Puerto Berrío.

#AvisoImportante | Por movimientos del talud se cierra el km 46+150 de la vía Medellín-Bogotá (Antioquia). Invitamos a los usuarios a tomar la ruta alterna 👇🏼 pic.twitter.com/Kmybf6FpWq — INVÍAS (@InviasOficial) December 13, 2020

El director del Invías, Juan Esteban Gil, aseguró en diálogo con RCN Radio que la carretera que comunica a la capital del país con Medellín es propensa a estos eventos al tener terrenos muy inestables que con las lluvias terminan generando estos derrumbes.

Además de esto confirmó que no es el único derrumbe que hay en la vía pero que están haciendo los estudios geológicos para hacer las obras correspondientes para que estos hechos no se presenten y no dejen población afectada.