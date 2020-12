Alcalde de Baranoa, Atlántico, se fue de fiesta y no cumplió los protocolos de bioseguridad

En un video publicado en las redes sociales se ve a Ricardo Celedón, alcalde de Barahona, en una fiesta durante la noche de las Velitas donde no cumple con el distanciamiento social ni con el uso de tapabocas.

Un video en donde se ve al alcalde de Baranoa (Atlántico), Roberto Celedón, en una fiesta ha despertado la indignación de los habitantes del municipio por la falta de medidas de bioseguridad. En el registro se ve claramente que no hay ni distanciamiento social ni uso de tapabocas

Mediante un comunicado, Celedón aseguró que es “respetuoso de las normas, mucho más de las que decretamos por el bien de los baranoeros. En el lugar en el que estaba no excedía el máximo de 50 personas”.

También puede leer: El 90 % de camas UCI en Cali están ocupadas

#COVID19 Alcalde de Baranoa @robertoceledon, Cambio Radical, reconoce en un comunicado que fue a la fiesta en un kiosko en la vía a Campeche y alega que es "respetuoso" de las normas contra el Covid-19. Pues no: allí estuvo sin tapabocas y sin distanciamiento. Pésimo ejemplo. pic.twitter.com/GSqkEZjMIY — José Granados Fdz. (@JoseGranadosF) December 9, 2020

Además de la controversia que se dio por la falta de medidas de bioseguridad, al alcalde se le reprochó también estar de fiesta mientras supuestamente regía el decreto de toque de queda que él mismo impuso para evitar aglomeraciones y un posible brote de COVID-19.

Mediante el mismo comunicado, Celedón dijo que no había incumplido la medida. “Luego de encender las velitas con mi esposa llegué a eso de las 5:10 a.m. al corregimiento de Campeche, donde se conmemora la Inmaculada Concepción y fui recibido por unos amigos”. Además, publicó en su Twitter unas fotos que, según él, comprueba que no violó el toque de queda y que prendió velitas en su casa.

¡Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre! En casa, @MilenaMafud y yo encendemos unas velitas llenas de esperanza, una luz que sea un regocijo para el mundo en estos tiempos en que tanto lo necesitamos. ¡Feliz #DíaDeLasVelitas🕯! pic.twitter.com/lcwEBeVkip — Roberto Celedón (@robertoceledon) December 8, 2020

Durante el pasado lunes 7 y martes 8 de diciembre se llevó a cabo la celebración del Día de las Velitas. Como medida de prevención varios municipios a nivel nacional decretaron medidas para evitar un aumento en los contagios de COVID-19. Entre ellos estaba Baranoa, cuya medida iba desde las 10:00 de la noche del 7 de diciembre hasta las 5:00 de la mañana del 8 de diciembre.

Le puede interesar: Noche y madrugada de velitas amarga: 75 quemados

Desde las redes sociales los habitantes del municipio se han pronunciado en contra de la conducta del alcalde y lo calificaron de irresponsable por no acatar los protocolos de bioseguridad.