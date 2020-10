El alcalde de Cartagena, Willian Dau, suspendió de su cargo a Diana Martínez, luego de que el contralor distrital, Freddy Quintero Morales, así lo ordenara el 8 de octubre porque consideró que la mujer podía afectar la investigación fiscal que se adelanta por los honorarios que recibe la esposa de Dau. La nueva secretaria general del Distrito era la jefa de la Oficina Asesora Jurídica.

La suspensión de Diana Martínez como secretaria general se da en el marco de la investigación fiscal por los honorarios que recibe la primera dama, Cynthia Pérez Amador, pues, según la Contraloría Distrital, es necesario retirar a Martínez del cargo como medida preventiva ya que “la permanencia en su desempeño podría afectar las investigaciones o dificultar la tarea de fiscalización”.

La suspensión de la funcionaria tendrá vigencia hasta que se termine la investigación por el contrato de alta confiabilidad que se le hizo a Pérez Amador. En la noche del martes, 13 de octubre, mediante el decreto 1256, fue designada Myrna Martínez como la nueva secretaria general.

El alcalde William Dau ha expresado públicamente su apoyo a la exfuncionaria. “En medio del desespero por falta de oportunidades, los huérfanos del poder pusieron al Contralor Distrital a suspender a Diana Martínez, mi Secretaria General, una aguerrida enemiga de la corrupción y fuerte talanquera para evitar que se sigan robando el dinero de todos nosotros. Mi apoyo incondicional para Diana”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Diana Martínez, a través de un comunicado, afirmó que la decisión de la Contraloría Distrital carece de fundamento jurídico pues, según ella, no existe ninguna evidencia material que demuestre o permita presumir que puede obstaculizar la investigación en curso.

“Es una gran paradoja, que esta ciudad, que ha sido saqueada durante muchos años sin misericordia, y con el silencio cómplice de los órganos de control, hoy se pida la suspensión de la secretaria general por haber hecho los estudios previos de un contrato de prestación de servicios, en el cual, no fui yo la que seleccionó a la contratista, no soy la jefa, no soy la supervisora y tampoco soy la pagadora de ese contrato”, argumentó Diana Martínez.

La investigación en contra de Cynthia Pérez Amador surge de una denuncia por parte de un ciudadano que señaló que el contrato de siete millones de la funcionaria no corresponde a una persona que no cuenta con el título profesional ni con las especializaciones que exige el cargo. La Contraloría Distrital pidió que se reajustará el sueldo a dos millones doscientos mil pesos, por lo que la Alcaldía ya anunció que se reembolsará más de treinta millones de pesos que fueron pagados en los últimos meses.