Alcaldía de Cartagena revela los compromisos en DDHH para el paro

El gobierno local trabajará de la mano del comité derechos humanos de la Universidad de Cartagena durante cada manifestación.

La Alcaldía de Cartagena reveló los compromisos en materia de derechos humanos que se aplicarán durante las movilizaciones del paro nacional que se adelantan desde hace casi una semana en todo el país.

Los compromisos se construyeron entre el gobierno local y el comité de derechos humanos de la Universidad de Cartagena (UdeC). Los acuerdos buscan coordinar acciones conjuntas para que las movilizaciones se realicen de forma pacífica, se garantice el derecho a la manifestación pacífica y se proteja la vida y la integridad de los marchantes.

Estos son los compromisos:

Solicitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en todas las manifestaciones, con el fin de que garanticen los derechos de los y las marchantes. Instar a la policía para que verifique y cumpla los protocolos de derechos humanos que deben aplicarse en las marchas y manifestaciones. Abrir canales directos de comunicación entre el comité de derechos humanos de la Universidad de Cartagena y la Alcaldía. Desde la Alcaldía se hará el acompañamiento institucional a las denuncias por presuntas violaciones que pudieran haber cometido miembros de la policía. Permitir la movilidad 24/7 de los miembros del comité de derechos humanos de la UdeC, de tal modo que puedan asistir y ayudar a las personas que lo requieran cuando se presenten situaciones en horarios del toque de queda.

El alcalde de Cartagena, William Dau, dijo que apoya a la protesta social e invitar a los manifestantes a que denuncien a aquellas personas que buscan alterar el objeto de las marchas y promueven actos de violencia.

“Quiero aclarar que mis declaraciones ayer respecto de lo sucedido en la Torre del reloj, cuando hablaba de vandalismos no me refería a todos los manifestantes, yo sé que la gran mayoría son personas haciendo ejercicio de su justo derecho a la protesta, cuando hablo de vándalos me refería a un pequeño grupo. Solicito a los mismos manifestantes a que nos ayuden y los denuncien públicamente y que nos ayuden a controlar cuando se presentan estas situaciones para que la policía no intervenga”, explicó Dau.