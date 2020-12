Alcaldía de Envigado tala últimos árboles del Túnel Verde

Ocurrió este 26 de diciembre, época de celebraciones decembrinas y a la vista de muy pocos pues, según la ciudadanía, cerraron las calles para evitar el registro. Afirman que el alcalde Braulio Espinosa Márquez incumplió promesas.

“Suenan motosierras” es lo que varios habitantes y defensores del medio ambiente repiten este 26 de diciembre en el barrio Zúñiga, de Envigado, en Antioquia. Lo dicen porque, en plena época de celebraciones decembrinas, la alcaldía municipal taló los últimos árboles del llamado Túnel Verde, el tramo que conecta a Envigado con Medellín. El Túnel Verde lleva en disputa desde 2013 por cuenta de las intenciones de construir un Metroplús que pase por allí y el rechazo de la ciudadanía en que se haga esta obra y se acabe con la naturaleza presente.

(Lea: A pesar de oposición, comenzó la tala de árboles del Túnel Verde de Envigado)

Por ello, el sonido de las motosierras prendió inmediatamente las alarmas y la ciudadanía denunció a través de las redes sociales. Según grupos de la sociedad civil como La Ciudad Verde y el Colectivo Túnel Verde, sin diálogo y sin tener en cuenta las voces de los opositores al proyecto, el alcalde Braulio Espinosa Márquez autorizó la tala de cerca de 33 árboles del Túnel Verde, troncos que, aseguran las personas que hicieron presencia en la zona, eran los últimos que componían el paisaje.

“Están terminando de acabar con lo que quedaba del Túnel Verde. Nos desalojan, tienen una calle cerrada por seguridad, pero tampoco podemos transitar por las otras calles que se suponen sí están habilitadas. No quieren que hagamos registro, que quede absolutamente nada”, comunicó en un video La Ciudad Verde.

En esa denuncia, llamó la atención al alcalde Espinosa Márquez, afirmando en que ha incumplido promesas de mediar con la sociedad civil. “Lo que tenemos que recordar es que hace un año, el alcalde Braulio se comprometió a abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía. Nosotros nunca nos hemos opuesto al Metroplús. Además de que incumplen con las promesas, no nos dejan participar”, dijo el colectivo en el video, mientras que el locutor intentaba que le permitieran grabar en el lugar.

(Contexto: Alcaldía de Envigado suspendió la tala de 133 árboles del Túnel Verde)

Alejandro Álvarez, miembro de La Ciudad Verde y profesor de Eafit, reiteró que están dispuestos a hablar con la alcaldía y el secretario de ambiente. “¿Para cuándo el diálogo sobre el Túnel Verde con el que se comprometieron? Conversemos. Permitan la participación ciudadana”, pidió.

Así mismo, Álvarez, que también es columnista del medio local Vivir en el Poblado, expresó que intentó entrar a la rueda de prensa que llevó a cabo la secretaría de Ambiente de Envigado, a cargo de Juan José Orozco, sin embargo, afirmó que no lo dejaron ingresar porque no tenía credencial y pidió que no se le cerraran las puertas a las personas que quieren conocer por qué talaron sin concertar con la ciudadanía. Pone en duda que la alcaldía respete la libertad de expresión.

“Estamos viendo algo muy preocupante. Estamos en la secretaría de Ambiente de Envigado. Vinieron algunos periodistas, vine en nombre de Vivir en el Poblado, a escuchar lo que tiene que decir el señor secretario, pero lamentablemente no nos dejan entrar. Afirman que solo ingresa prensa reconocida, que no hay posibilidad de mirar si uno está adscrito al medio de comunicación y tampoco dejan entrar a los que son demandantes en el proceso. Insistimos en que hay que dialogar”, dijo Álvarez, insistiendo en que estas decisiones no se pueden tomar “a puerta cerrada”.

El año pasado los defensores del Túnel Verde lograron parar la tala de 133 árboles. Esta vez no tuvieron tanto éxito.