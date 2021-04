Alerta en resguardos indígenas del sur de La Guajira por 21 casos de COVID-19

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Dionisio Sapuana, autoridad tradicional de la comunidad Palmitas, del resguardo indígena Trupio Gacho del municipio de Barrancas. Una persona está en UCI y otra hospitalizada en San Juan del Cesar. Las comunidades piden tener acceso al agua y al plan de vacunación.

Hay preocupación entre las comunidades indígenas Wayuu del sur de La Guajira ante la confirmación de 21 casos en las comunidades de Ballenas y Palmitas, pertenecientes al resguardo Trupio Gacho del municipio de Barrancas. Además en las últimas horas se confirmó el fallecimiento a causa del virus de Dionisio Sapuana, autoridad tradicional de la segunda de estas poblaciones.

Debido a esto las comunidades hicieron un llamado al Gobierno Nacional, departamental y municipal para que les ayuden a contener la avanzada del virus. Una de las principales preocupaciones es la falta de agua que hay en estos resguardos y que afectan de manera directa las medidas de bioseguridad como el lavado de manos.

“Lo que estamos pidiendo desde La Asociación de Alalulayus y Cabildos Indígenas del sur de La Guajira a los diferentes gobiernos es que nos ayuden a contener la propagación del virus porque nosotros no podemos hacerlo solos. Ya nos están empezando a informar de más casos dentro de otras comunidades y esto seguirá pasando”, le dijo Luis Fernando Pushaina, miembro del resguardo de Trupio Gacho y autoridad tradicional de la comunidad La Meseta, vecina de Ballenas, a El Espectador.

Según el líder tradicional, se empezaron a hacer pruebas pero únicamente a los familiares de las 14 personas que salieron positivas tras presentar síntomas. Dentro de las comunidades se está pidiendo que realicen más y a más personas para poder saber quiénes tienen el virus, pues si ya hay varios miembros del resguardo que están contagiados debe haber muchos más casos positivos.

Uno de los mayores problemas que tienen estas comunidades es el acceso al agua. Si bien hay algunas de las 11 que conforman el resguardo Trupio Gacho que tienen acueducto, la mayoría no cuenta con este servicio básico. Por esta razón también pidieron a los diferentes gobiernos la llegada de carrotanques que lleven hasta las comunidades este líquido que les permita, por lo menos, lavarse las manos.

“La falta de recursos y de conciencia hace que el contagio sea mucho más fácil en estas comunidades. El llamado es para que las entidades nos ayuden a manejar esto. Tenemos hospitalizado al representante legal de la asociación y hay otra persona en los uci de San Juan del Cesar”, dijo el líder tradicional

La denuncia de estos nuevos casos llega un día después de que el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, enviara una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, pidiéndole implementar un plan de vacunación especial y diferencial para su departamento. Una de las razones principales para pedir esto es que el 96,75% de la población del departamento es menor a 70 años.

Para las comunidades indígenas el plan de vacunación también presenta un problema debido a estas estadísticas entregadas por Garzón. “Lo que estamos pidiendo es que se haga un barrido de vacunación a las personas entre los 16 y los 59 años así no tengan comorbilidades. Necesitamos que se empiece a vacunar a esta población para poder minimizar los impactos de este virus, porque sabemos que no se va a ir, pero si se puede controlar”, le aseguró Pushaina a este medio.

El resguardo Trupio Gacho está ubicado al sur del departamento, en el municipio de Barrancas. El problema, al igual que en gran parte del país, es que la gente debe salir de allí para abastecerse o ir a trabajar. La comunidad asegura que estas personas se contagiaron por fuera y llevaron el virus hasta las comunidades.

“Seguir las recomendaciones es complicado porque hay gente que si se queda en casa no puede comer y no puede alimentar a sus hijos. Hay mucha gente que no tienen una nómina mensual y no puede dejar morir a sus familiares y por eso deben salir”, aseguró Pushaina.