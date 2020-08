En Cúcuta declararon alerta roja por la ocupación de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos, que ya supera el 98%. David Fajardo, secretario de Salud (e) de la capital de Norte de Santander dio detalles al respecto.

Por estos días la alta ocupación de camas UCI en el país, por el COID-19, es el común denominador en muchas regiones, hecho que ha llevado a las autoridades competentes a declarar alerta roja. Como es el caso de Cúcuta, donde se declaró porque la ocupación de camas se encuentra en su máxima capacidad.

Según la secretaría de Salud la tendencia ha estado entre el 98% y el 100% de la ocupación. El hospital Universitario Erasmo Meoz, por ejemplo, es el principal centro asistencial para atender casos de coronavirus y está al tope. Frente a eso, el viernes 31 de julio se reunieron en un Puesto de Mando Unificado (PMU), el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano, personal de la Alcaldía de Cúcuta y los viceministros de Salud, Defensa y del Interior, para lograr encontrar una solución a la crisis.

Entre las medidas tomadas para reducir los niveles de contagios está la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en espacios abiertos, restricción para a realización de cirugías estéticas o que no sean de carácter prioritario. Asimismo, para la plaza de mercado, los vendedores mayoristas solo pueden comercializar productos entre las 12:00 a.m y las 09:00 a.m; los minoristas están autorizados para movilizarse entre las 04:00 a.m y la 01:00 p.m.

Según el Instituto Nacional de Salud, en Cucúta se registran 1.954 casos positivos de coronavirus, de los cuales 547 se han recuperado, 1.114 enfrentan la enfermedad en casa, 165 están hospitalizados, 30 están en UCI y 98 perdieron la vida.

David Fajardo, secretario de Salud (e) de la capital de Norte de Santander dio detalles al respecto de la ocupación de UCI y explicó cómo están enfrentando la pandemia.

¿En cuánto se encuentra la ocupación de camas UCI en la ciudad?

Según la presentación del comité técnico científico de Norte de Santander, del cual hace parte la secretaría de Salud municipal, con corte al lunes 3 de agosto la ocupación de camas de UCI se encuentran fluctuando en Cúcuta entre el 98% y el 100%, casi todos los días. Mientras que en norte de Santander tenemos una variación entre el 95% y el 98%.

¿Cuál es la capacidad de la red hospitalaria en Cúcuta?

En cuanto a la capacidad instalada en el departamento de Norte de Santander, contando la red pública y la red privada, tenemos una capacidad total de hospitalización adultos crónicos, con o sin ventilador de 978 camas. Una capacidad de atención intermedia de 64 camas, y para la Unidad de Cuidados Intensivos adulto hay 134.

¿Cómo están reforzando la capacidad hospitalaria?

En cuanto a los proyectos de expansión del hospital Universitario Erasmo Meoz, de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos habrán 200, de UCI intermedias 80 y de hospitalización 70. Mientras que se tiene proyectada en la red privada un total de 90 camas de UCI, de camas intermedio 18 y de hospitalización general 107.

¿Cuáles son las zonas más críticas de la ciudad?

Las comunas 4 y 5 que, desde un punto de vista socioeconómico, son personas de clase media, trabajadores asalariados. Pero las personas con mayor hospitalización y fallecidos pertenecen a las comunas 6, 7 y 8, que pertenecen a estratos 2 y 3.

¿Qué estrategias han implementado desde la secretaría de Salud para evitar la propagación del COVID-19?

Para la contención del COVID-19 estamos trabajando en seis frentes. Primero, la estrategia del rastreo, toma de muestras y aislamiento social sostenible basado en la búsqueda activa comunitaria. Segundo, la estrategia de conglomerados que consiste en hacer el ejercicio de vigilancia de salud pública cuando se identifica un caso positivo. Tercero, los cercos epidemiológicos a partir de casos confirmados, los cuales se hacen nueve cuadras a la redonda de donde se identifica el contagio. Cuarto, el control en portuaria de tamizajes y búsqueda activa a partir de las personas que llegan por la terminal terrestre o el aeropuerto. Quinto, seguimiento a la toma de muestras de COVID-19, y por último, la vigilancia en salud pública que hace la secretaría de Salud.