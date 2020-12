Atención: Medellín tendrá toques de queda preventivos los días 24, 25 y 26 de diciembre de 12:00 a.m. a 6:00 a.m. cada día. Y nuevamente, el 31 de diciembre, 1 y 2 de enero en el mismo horario. Recomendación, no visitar familiares, no compartir copas, no dar abrazos a vecinos.