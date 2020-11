Alumbrado navideño en Medellín estará por dos meses para evitar aglomeraciones

Las luces se encienden desde el 30 de noviembre de este año hasta el 31 de enero de 2021. Conozca cuáles son las otras restricciones que debe tener en cuenta al momento de visitar.

Medellín se alista con el alumbrado navideño en medio de la pandemia del COVID-19. Para evitar las aglomeraciones, la Alcaldía, en conjunto con Empresas Públicas de Medellín (EPM), anunció que el alumbrado estará exhibido durante dos meses. Desde el 30 de noviembre de este año hasta el 31 de enero de 2021.

“Es una razón para responder a ese aislamiento. Vamos a pedirle a todos que disfrutemos esta navidad pero con todas las medidas. Esto lo haremos para que muchas más personas puedan asistir y evitar aglomeraciones”, dijo Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM.

[2/2] Álvaro Guillermo Rendón López, nuestro gerente, nos habla sobre la dinámica de los #AlumbradosEPM para este año. Serán encendidos el 30 de noviembre y estarán para el disfrute de la comunidad hasta el 31 de enero del 2021 siguiendo las medidas contra #Covid19. pic.twitter.com/KYSSZWMvi0 — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) November 26, 2020

También le puede interesar: EPM retira del alumbrado navideño la figura del diablo que desató rechazo de los paisas

Las personas no podrán quitarse el tapabocas durante los recorridos. “No están prohibidas las ventas ambulantes. Está prohibida la venta de bebidas y alimentación. El ingreso de comida no se va a controlar, pero el tapabocas no se lo podrán quitar en ningún momento. Tendremos controles de vigilancia desde la Secretaría de Salud”, explicó Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín.

Así será el control de aforo en los #AlumbradosEPM para evitar la propagación del COVID 19 @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/XjIRQSBiBp — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) November 26, 2020

El alumbrado tiene una temática diferente todos los años. Para el 2020 la escogida fue la de viajar por Colombia sin tener que salir de la ciudad. Por esta razón habrá diferentes lugares tradicionales y turísticos del país representados en las luces navideñas. Para este año, el alumbrado contará con 30.500 figuras tejidas a mano por madres cabeza de familia, 28 millones de bombillas LED, 830 kilómetros de manguera luminosa, proyectores, y otros elementos.

En total serán cinco circuitos, los dos principales son en Parques del Río y el Parque Norte. “En el circuito del Parque Norte se instalarán señaléticas para incentivar la circulación rápida y la no permanencia prolongada en el lugar, un lavamanos portátil en el ingreso y 35 puntos de desinfección durante el recorrido”, detalló EPM.

Este año, el alumbrado de EPM también llegará a 13 municipios antioqueños, luego de ganar el concurso “Encendamos La Alegría 2020″. Los municipios seleccionados son: Santo Domingo, Dabeiba, Cocorná, Angelópolis, Arboletes, Copacabana, Puerto Berrío, Sabanalarga, Liborina, Alejandría, Caramanta, Betulia y Valdivia.

También le puede interesar: El alumbrado navideño en Cali será móvil y recorrerá las diferentes comunas