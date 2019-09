Amenazan de muerte a periodista de Radio Nacional en Pasto

* Redacción Nacional

Natalia Cabrera, periodista de Radio Nacional en Pasto, denunció ante la Fiscalía que fue amenazada de muerte. De acuerdo con la comunicadora social, el 6 de septiembre recibió una llamada de un desconocido quien la intimidó con hacerle daño si continuaba con su trabajo periodístico en la región.

La periodista continuó con sus labores y el 11 de septiembre recibió una nueva amenaza en la que involucraban a sus hijos de 3 y 13 años.

“Soy mamá soltera, me asusta mucho que le pase algo a alguno de ellos”, dijo Cabrera.

De acuerdo con la periodista, las amenazas se presentaron luego de la publicación de unos trinos en su cuenta de Twitter que tuvo que cerrar: “Secreto a voces, grupos armados ilegales en Nariño presionan a ciudadanos para votar por x o y candidato”, o “algunos senadores presionan a funcionarios públicos para que den dineros a algunas campañas políticas”.

A raíz de las publicaciones, la comunicadora recibió mensajes por la misma red social de personas que querían darle pruebas y testimonios de los delitos electores que se presentan en el departamento, entre ellos los municipios de Funes y El Rosario.

“Lo que yo creo que causa la amenaza es el tema político y electoral que todos saben que en este departamento es muy complejo”, agregó Cabrera.

También denunció que además de las llamadas empezó a recibir mensajes extraños por su cuenta de Facebook.

“Eran mensajes muy raros, me decían que era muy hermosa, que me admiraban y que los aceptara. Yo los bloqueé, eran perfiles sin fotos. No sé si eso tenga que ver o no con las amenazas, pero uno ya empieza a sacar conclusiones y a meter todo en el mismo costal”, explicó la comunicadora.

“Hacemos un llamado para que se respete la vida de ella y de su familia y de cualquier persona, digamos que operar bajo amenazas no es la forma de vivir en este país”, afirmó Dora Brausin, Subgerente de Radio de RTVC.