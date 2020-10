Amy Corzo es el ganador del concurso de youtubers regional de La Disidencia y USAID

El video que envió el estudiante de comunicación social de la Universidad de Pamplona, Norte de Santander, fue uno de los 30 que participaron del concurso que busca visibilizar nuevas voces regionales sobre las vivencias de la población LGBTI en Colombia. Amy presentará un capítulo de La Disidencia.

El poema, ese poema de Walt Whitman es para Amy Corzo una suerte de oasis en el desierto. Es una especie de luz en la oscuridad o un ruido en el silencio. “No te detengas”, es el título con el que el humanista estadounidense bautizó aquellas líneas que Corzo lee y escucha siempre que pasa por un mal momento. El poema, ese poema, dice, “me ha ayudado a no olvidarme de quién soy y qué puedo llegar a ser”.

/Fragmento/

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.

No te dejes vencer por el desaliento.

No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,

que es casi un deber.

Amy se enteró del concurso organizado por La Disidencia, el canal de YouTube de El Espectador creado para hablar de diversidad sexual, y el Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por medio de una publicación en la página web de la Universidad de Pamplona.

“Siempre me había dado miedo participar en concursos porque temo perder. No me creía lo suficientemente bueno para participar. De hecho, esta es la primera vez que participo en uno. Cuando vi la convocatoria dije: ‘Esta es una señal. Este es mi concurso. Es lo mío, esto es lo que amo’. Era lo que estaba esperando y pensé: ‘Si no participo en esto, nunca voy a participar en nada’”.

/Fragmento/

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.

No dejes de creer que las palabras y las poesías

sí pueden cambiar el mundo.

Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.

Somos seres llenos de pasión.

La vida es desierto y oasis.

Nos derriba, nos lastima,

nos enseña, nos convierte en protagonistas

de nuestra propia historia.

En el video que Amy Corzo envió para participar de la convocatoria se identifica, además de una fuerza telúrica llamativa, una solidez discursiva que hace énfasis en la necesidad de abordar temas de diversidad sexual en los territorios. Su invitación es a producir y divulgar información de calidad para que la sociedad desaprenda los prejuicios e incluya a todas las personas.

“A través de estos videos puedo hacer algo importante y puedo ayudar a cambiar la perspectiva que se tiene de la población LGBTI. Me sentí feliz, reconocido y visibilizado en esta convocatoria. Por fin alguien le dio importancia a estos temas”, dice Amy.

De acuerdo con las bases del concurso, Amy Corzo recibirá como premio una cámara, un trípode y un micrófono para que pueda desarrollar su propio contenido. Además, recibirá por parte del equipo de La Disidencia, una asesoría sobre cómo optimizar su canal de YouTube.

“Tengo mi canal de YouTube, pero me falta asesoría para programar los contenidos y pensar en una parrilla más amplia, porque los videos que había subido eran sobre cosas que sentía, como la primera vez que me corté el cabello”, dice.

/Fragmento/

Aunque el viento sople en contra,

la poderosa obra continúa:

Tú puedes aportar una estrofa.

No dejes nunca de soñar,

porque en sueños es libre el hombre.

No caigas en el peor de los errores: el silencio.

Sobre el video que postuló para el concurso de youtubers regional dice: “Yo mismo organicé un guion. Me grabé con el celular porque mi cámara es de segunda y no le funciona bien el video. Y lo edité en el celular porque no tengo licencia de premier para editar en un computador”.

La elección del ganador estuvo a cargo del equipo periodístico de La Disidencia y del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“La decisión fue difícil. Nos enamoramos de cada uno de los videos y agradecemos el entusiasmo con el que cada concursante compartió sus experiencias personales. En ellas reconocieron lo difícil que es enfrentar la discriminación en sus regiones, pero también celebraron la diversidad y el poder ser. Esperamos que Amy disfrute el premio y pueda mantener su proyecto de canal de YouTube vivo”, dice el equipo de trabajo de La Disidencia.

Por su parte, Lawrence J. Sacks, director de USAID/Colombia, se refiere al concurso en el que participaron 30 propuestas visuales de Antioquia, Córdoba, Tolima, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Meta y Caquetá. “Nos sentimos muy orgullosos de apoyar esta iniciativa e inspirados por el mensaje de Amy Corzo. Su mensaje es fuerte, lo escuchamos y admiramos el valor de personas como él, que generan cambios en la sociedad”.

Sobre la pregunta, ¿cómo ser LGBT en tu región y qué le dirías a tu región sobre diversidad sexual?, la cual debían responder quienes participaran en el concurso, Amy, quien tiene 22 años y además es fotógrafo, dice: “Ser una persona trans no binaria en Cúcuta es difícil porque no hay conocimiento de personas trans no binarias, de pronto hay mujeres trans que son las más visibilizadas, pero no los hombres trans, ni las personas trans no binarias”.

/Fragmento/

La mayoría vive en un silencio espantoso.

No te resignes.

Huye.

“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”,

dice el poeta.

Valora la belleza de las cosas simples.

Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,

pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.

Eso transforma la vida en un infierno.

Disfruta del pánico que te provoca

tener la vida por delante.

Vívela intensamente,

sin mediocridad.

¿Cómo Amy se reconoció como persona trans no binaria?

“Hay mucha diversidad dentro de la diversidad. Yo sabía lo que sentía, pero no sabía cómo expresarlo. Veía Merlí en Netflix, y la información de la serie la confirmaba en internet, me ponía a investigar de los filósofos de los hablaban allí hasta que llegué al capítulo de Judith Butler. Sentí que me pasaban cosas similares, pero no sabía cómo sustentarlas. Me metí más en el tema, veía videos, leía artículos de ella, y me di cuenta de que no solo me sentía yo así, también a varias personas y me empecé a entender como una persona trans no binaria. Pensé: ‘No quiero morir infeliz y para eso tengo que ser yo’”.

En esta charla corta que Amy sostuvo con La Disidencia, Amy habla del manifiesto. Su manifiesto. Que, como el poema de Walt Whitman, se constituye en una suerte de norte vital. “Quiero cambiarme el nombre en la cédula, pero no cambiaré el “componente de sexo” en la cédula. Y me veré físicamente masculino. Será un grito de imposición en la sociedad. Las personas trans no binarias sí existimos, aquí estamos”.

/Fragmento/

Piensa que en ti está el futuro

y encara la tarea con orgullo y sin miedo.

Aprende de quienes puedan enseñarte.

Las experiencias de quienes nos precedieron

de nuestros “poetas muertos”,

te ayudan a caminar por la vida

La sociedad de hoy somos nosotros:

Los “poetas vivos”.

No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.

Estos fueron los nueve videos finalistas del concurso de youtubers regional de La Disidencia y USAID

1. Amy Corzo Meneses - Norte de Santander

2. Joan Camilo Montoya - Antioquia

3. Juan Pablo Parrado - Meta

4. Cris David Padilla Sierra - Tolima

5. Jennifer Andrea Álvarez Vega - Norte de Santander

6. Sergio Alberto Montoya - Antioquia

7. Sebastián Atehortúa Giraldo - Antioquia

8. Anderson Camilo Cornejo Ortega - Norte de Santander

9. Ángela Rocío Hermida Corrales-Tolima