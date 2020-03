Alcaldía de Medellín ayudará a un hombre multado por vender aguacates en la calle

* Redacción Nacional

En un video que se hizo viral el domingo, se ve el desespero de un hombre mayor que se desplazaba por el barrio Los Colores, de la capital antioqueña, vendiendo aguacates en su carretilla y que fue posteriormente interceptado y multado por un par de policías debido a que no acató la medida de aislamiento obligatorio.

La multa por no acatar la cuarentena obligatoria asciende los $930.000.

La multa por no acatar la cuarentena obligatoria asciende los $930.000. Twitter

En la tarde de ayer, 29 de marzo, un video ciudadano captó el momento en el que un grupo de policías interceptó y posteriormente multó a un hombre mayor, que estaba vendiendo aguacates en las calles del barrio Los Colores, en Medellín. El motivo de los uniformados para proceder con esta acción es que el ciudadano no estaba cumpliendo con las medidas establecidas por la cuarentena obligatoria. Sin embargo, el vendedor en medio de su desespero dijo que si no salía a vender no tendría con qué comer.

"Haga el comparendo que quiera. Cómo que no puedo trabajar. Respete a la gente. ¡Dónde está la ayuda del Gobierno, dónde está! Que uno no puede trabajar. ¿Me va a pagar el arriendo, me va a pagar la pieza?", le recriminó el hombre a una de las policías que lo sancionó.

Sobre esta situación, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció vía Twitter para ofrecerle garantías de techo y alimentación al ciudadano, pero reiteró que a pesar de la crudeza del momento, alguien de su edad no puede salir porque pondría en riesgo su vida si con trae coronavirus.

Vamos a buscar al señor, me comprometo a que no le faltará ni techo ni alimentación. Son difíciles momentos para millones de personas. Sin embargo, el no debe salir porque pone en alto riesgo su vida. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 30, 2020

A la mañana de este lunes, el video cuenta con casi 18 mil reproducciones y ha sido centro de debate en torno a las medidas de seguridad social y de bienestar que deben tener las personas más vulnerables en este tiempo de cuarentena.

En Medellín la policía multó a un hombre mayor que vendía aguacates. No sé cómo esperan que los ciudadanos se queden en sus casas cuando la mitad del país vive en la informalidad y la precariedad laboral @QuinteroCalle ¿Debe elegir la gente entre morir de hambre o contagiarse? pic.twitter.com/WkeMXwa63b — Jessica (@estoacaquees) March 29, 2020

Por lo establecido desde el Gobierno Nacional en estos tiempos de emergencia sanitaria, la Policía Nacional adelanta recorridos por el país con el fin de que la gente acate el aislamiento que busca evitar el contagio del COVID-19. Para aquellos que salgan a las calles sin una justificación válida, como la de salir a mercar alimentos y medicamentos básicos, tener diligencias bancarias, notariales u hospitalarias, la multa a pagar asciende los 930 mil pesos.

Estas medidas seguirán vigentes, de momento, hasta la medianoche del domingo 12 de abril.