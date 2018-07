Alerta en Bello, Antioquia, por comercialización de medicamentos falsificados

Redacción Antioquia

En varios establecimientos del municipio de Bello, al norte de Medellín, se están comercializando medicamentos que no tienen el aval del Invima. La Alcaldía y la institución reguladora lanzaron una alerta para evitar que consumidores adquieran estos productos.

“El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa a la ciudadanía que se están comercializando de forma fraudulenta algunos productos como potencializadores sexuales, suplementos alimentarios, pastillas para adelgazar, cremas y multivitamínicos. Los cuales declaran registros sanitarios que no corresponden o no existen. Por lo tanto, estos productos no cuentan con registro sanitario Invima y su comercialización en Colombia es ilegal”, se lee en el comunicado.

Los productos a los cuales se refieren son: Barba Extrema, Testo Ultra, Queso fresco molido (Prolácteos La Unión), Oriel, Se Busca Purgante, Purgante 123, Purgante Antibílico La Escobita China, Laxogen Purgante, Purgalón, Desparasitín, Lombrisín, Leche de Casingua con Piperacina, Urosulfán, Bio Sexxy Plus Potencializador Sexual, Prostafull, Lax Colon, Vino Nutricerebral, Chancapiedra, Biogenta Gentamicina, Multivitamínico de Calcio.

El Invima recomienda a las personas que han consumido los productos en alerta que los suspendan de inmediato, a pesar de que no presenten problemas tras su consumo, pues podrían causar problemas a la salud.

“Se recomienda a los consumidores tener en cuenta estas medidas: no comprar medicamentos o suplementos dietarios que no tengan registro sanitario vigente. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de Internet y cadenas de WhatsApp”.

Las autoridades piden denunciar los sitios que comercializan estos medicamentos y también el Invima pone a disposición en su página web un espacio para escribir denuncias, quejas y reclamos frente a un producto.

La Secretaría de Salud de Bello se encuentran inspeccionando los establecimientos que venden medicamentos en el municipio, sin embargo, piden a los ciudadanos que se unan en la labor de no apoyar a la ilegalidad y verificar siempre la procedencia y el registro de Invima de los productos.