Ambulancias están en paro en el oriente de Antioquia

redacción Nacional

Unos 20 empleados de la compañía Emergencias Médicas del Oriente (Emed), fundada hace seis años por hospitales de cinco municipios del oriente de Antioquia para prestar el servicio de transporte hospitalario en la región, decidieron suspender sus actividades laborales.

Según Teleantioquia Noticias, a los trabajadores se les adeudan nueve quincenas y no cuentan con ningún tipo de vinculación a riesgos laborales ni salud. "No tenemos ARL, ni EPS, por lo tanto no podemos salir", manifestó al medio regional Lidia Cristina Tobón, una de las enfermeras afectadas.

Por cuenta de la declaración del paro, las nueve ambulancias que prestan el servicio a los municipios de Marinilla, El Retiro, La Ceja, Carmen de Viboral y Rionegro están parqueadas en la sede la empresa porque ningún empleado las puede operar.

Además, uno de los conductores, Juan Guillermo Valencia, le dijo a Noticias Caracol que el estado de los vehículos no está en óptimas condiciones. "Sin llantas, varadas por motor, todas chatarreadas, sin camillas".

Por el momento, las emergencias en el oriente antioqueño están siendo atendidas por los bomberos de Rionegro y Carmen de Viboral, según dijo a Teleantioquia Gilberto Antonio Garcés, director del hospital de El Retiro.

Los directivos de la empresa se pusieron como fecha límite el 1 de diciembre para llegar a un acuerdo con los trabajadores inconformes. De lo contrario, anunciaron que se verían obligados a liquidar Emed. La secretaría municipal de Rionegro está enterada de la problemática y por ahora prepara un plan de contingencia, para que no se afecte la prestación del servicio.

De acuerdo con Teleantioquia, en 2016 la cuota de empleados era de 100 personas y ahora se redujo a 20.