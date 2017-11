Avanza paro de taxistas en Medellín, a pesar de divisiones en el gremio

redacción Nacional

La mañana de este miércoles en Medellín amaneció lluviosa y los usuarios manifestaron en sus redes sociales que les ha sido casi imposible conseguir un taxi en la ciudad, a pesar de que de las siete agremiaciones de este transporte en Medellín, seis dijeron que no participarían de la protesta, después de una reunión con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias Gómez.

“No estamos de acuerdo con esta movilización, solo hay una protesta y es por parte de Fuerza Amarilla (…) No nos pueden prohibir el derecho a laborar, porque vamos a trabajar con garantías de la Policía Nacional y los agentes de tránsito”, dijeron líderes del gremio.

whatsapp_image_2017-11-14_at_7.41.36_pm.jpeg Autor: Foto: Alcaldía de Medellín

Según indicó el diario El Colombiano, “a las 7:30 am de este miércoles menos de 100 taxis habían llegado a los puntos de concentración” en El Poblado, La Floresta, la carrera 70 y la autopista Medellín – Bogotá. El plan era encontrarse allí desde las 4:00 a.m., comoanunció el líder de Fuerza Amarilla, Ovidio García. Pero otros taxistas, le manifestaron a este medio local que salieron a trabajar a las afueras de la ciudad por temor a que sus vehículos fueran dañados, y otros expresaron que no lo hicieron, debido a amenazas.

“Como administración municipal no podemos permitir que se realicen bloqueos ni disturbios que afecten a la ciudadanía. Continuaremos con la mesa de trabajo. Como administración municipal hemos cumplido”, afirmó Iglesias, quien además anunció levantar el pico y placa para los taxistas durante este miércoles, para responder a la demanda.

Las plataformas Uber y Cabafy, que ofrecen servicios de transporte con carros particulares y que no están autorizadas en Colombia, son una de las principales causas de la pelea que hay entre los amarillos y los particulares, una situación que se presenta no solo en Medellín, sino en otras ciudades del país. “La problemática que motiva esta marcha es de orden nacional y debe ser reglamentada finalmente por el Gobierno”, resaltó Iglesias.

Pocos taxis, mucha lluvia y menos trancones marcaron las primeras horas del paro de taxistas que se realiza este miércoles 15 de noviembre en Medellín. Mire a ver. — Manuel Londoño (@manuellondon) 15 de noviembre de 2017

Taxistas en paro!!! Ustedes protestan, le dan argumentos a la gente para utilizar plataformas alternas y por ahí derecho les dan mas platica a ellos! pic.twitter.com/U5SuwVt6O4 — Clara Giraldo (@claragiraldo) 15 de noviembre de 2017