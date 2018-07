Con videos de Estado Islámico, hombre extorsionaba en Urabá

El sujeto que extorsionaba personas en Urabá enviándoles videos de la organización terrorista Estado Islámico fue capturado por el Gaula de la Policía en Turbo, Antioquia. Este se hacía pasar por un integrante del “Clan del Golfo” y en ocasiones como disidente de las Farc.

Alias “el gordo”, como se hacía llamar, extorsionó un total de 21 personas, en su mayoría mujeres, según las autoridades. “Él me estaba cobrando una suma de dinero y me envió unos videos donde aparecía una mujer y la decapitaban, le quitaban la cabeza, a otra le disparaban y me dijo que si yo no pagaba, eso mismo me iba a suceder a mí” manifestó una de sus víctimas.

El hombre fue capturado en un allanamiento a su residencia en el corregimiento Rio Grande en Turbo, en un operativo realizado por el Gaula de la Policía y el Ejército en Urabá.

“El delincuente solicitaba a sus víctimas entre $100.000 y 1’000.000 de pesos, dependiendo la persona a la cual extorsionaba” señaló el coronel Gerson Fajardo Guevara, comandante del departamento de Policía de Urabá.

Además de los videos de Estado Islámico, alias “el gordo” también recurría a grabaciones de hechos violentos perpetrados por el Cartel de Sinaloa, organización narcotraficante mexicana.

“Esta persona como estrategia contactaba a algunas personas que habían laborado con él o familiares de personas que habían trabajado en empresas donde él estuvo vinculado, las contactaba por medio de WhatsApp y les enviaba estos mensajes amenazantes”, indicó Fajardo.