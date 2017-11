Contralor de Antioquia admitió no tener doctorado que aparecía en su hoja de vida

Redacción Antioquia

Sergio Zuluaga Peña, Contralor de Antioquia, afirmó este martes en la audiencia de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa que aún no ha obtenido su doctorado, título que aparece como culminado en el 2012 en su hoja de vida sin que esto sea cierto.

El Ministerio Público cuestionó al contralor Zuluaga por asegurar en dicho documento que es doctor de la Universidad San Pablo CEU de España desde hace 5 años, pero adjuntar un certificado de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo, que indicaba que solo es candidato para obtener el título. Lea más: “Estamos combatiendo fuertemente la corrupción”: contralor general

El contralor plantó su defensa en que “hubo un error en mi hoja de vida porque tengo una letra muy fea, horrorosa, siempre he acudido a que alguien me la llene”, como lo afirma el periódico antioqueño El Colombiano. “Y, por eso, no es mi puño y letra. Pero yo la firmé. Efectivamente no me senté a llenarla, no verifiqué”, manifestó Zuluaga.

La Procuraduría General calificó la presunta falta de manera provisional como “grave a título de dolo, teniendo en cuenta que se trata de un abogado con conocimientos en derecho administrativo y sabe de la importancia de la precisión de la información que aporta para ocupar un cargo público”, así lo indica en su boletín de prensa.

El abogado de Zuluaga solicitó que se unificaran los dos cargos imputados, falsedad ideológica y consignar información falsa, en uno solo. Además, sostuvo que su cliente no quiso mentirle a la Asamblea y agregó como pruebas libros publicados por el contralor para evidenciar que, efectivamente, sí hace parte de los Estudios Avanzados en Derecho Administrativo. También le puede interesar: Contraloría de Antioquia embargó bienes de Sergio Fajardo

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa citó al contralor para una próxima audiencia el 20 de noviembre.